Volkswagen'in yeni reklam videosuna "ırkçılık" suçlaması

Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni nesil Golf için kısa bir reklam videosu hazırlayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Söz konusu reklam nedeniyle “ırkçılıkla” suçlanan şirket, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Volkswagen’in yayınladığı videoda, siyahi bir kişi park halinde duran yeni nesil Golf’ün etrafında gezerek otomobili inceliyor. Daha sonra ekranda büyük bir el beliriyor, adamı iterek araçtan uzaklaştırıyor ve binanın kapısından içeri itiyor.

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Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken bir diğer detay da, adamın itilerek içeri sokulduğu kapının üzerinde “Petit Colon” yazıyor olması. Zira belirtilene göre bu ifade “Küçük Sömürgeci” anlamına geliyor. Üstelik bazı kullanıcılar reklamın sonunda çıkan “Der neue Golf” (Yeni Golf) yazısının da parça parça belirdiğini ve ilk ortaya çıkan “neger” ifadesinin zenci hakaretini çağrıştırdığını belirtiyor.

Gelen tepkiler üzerine reklamı yayından kaldıran Volkswagen, ilk başta reklamın yanlış anlaşıldığını belirtse de sonrasında konuyla ilgili özür diledi ve şu açıklamada bulundu: “Videoya gelen tepkiyi kesinlikle anlıyoruz. Yanlış ve hoş olmayan bir video olduğu çok açık. Yaşanan bu olay için içtenlikle özür dileriz.” Şirket ayrıca, bu uygunsuz reklamın onaydan nasıl geçtiğini araştıracaklarını belirtti.

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