Volkswagen Passat'ın Avrupa versiyonu için de kötü haber

Volkswagen Passat'ın 2023 yılında ABD pazarına veda edeceğini geçtiğimiz günlerde siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Fakat gelen haberlere göre bu durum ABD pazarıyla sınırlı kalmayacak.
Automotive News Europe'un haberine göre Volkswagen, ülkemizde de oldukça popüler olan Passat'ın Avrupa versiyonunu da bitirecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre 2023 yılında Passat'ın sedan versiyonunun fişi çekilecek. Bölgede oldukça popüler olan Variant isimli station wagon gövde tipi ise bir süre daha yoluna devam edecek.İlginizi Çekebilir 320 beygirlik Tiguan R'dan yeni detaylar geldi
Hatırlanacak olursa Volkswagen yeni nesil Passat'ı Türkiye'de kurulacak yeni bir fabrikada üretmeyi planlıyordu fakat Suriye'ye yönelik operasyonlarla başlayan erteleme süreci yatırımın iptal olmasına kadar gitmişti. Şirket, Passat'ın üretimini Almanya'daki Emden fabrikasından Bratislava'ya kaydırmak için buradaki fabrikaya 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu. Fakat görünen o ki planlar yine değişti.
Ayrıca Bkz. "Tesla ve Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışı"
Volkswagen'in SUV modellere ve elektrikli araçlara yönelik büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Passat'ın hem Avrupa hem de ABD pazarında sonlandırılmasında bunun da etkisi var fakat kaynaklar asıl sebebin grup içerisindeki rekabeti azaltmak olduğunu belirtiyor. Zira Superb ve Passat birbirine rakip iki kuzen ve Superb'in Passat'ın satışlarından çalmaya başladığı için böyle bir adım atıldığı ifade ediliyor.
Superb ve Passat'ın fiyatları Avrupa'da birbirine oldukça yakın. Türkiye'de de Superb 309.900 TL'den başlarken Passat'ın başlangıcı 384.299 TL seviyesinde.
https://www.autonews.com/automakers-suppliers/vw-will-ax-passat-sedan-us-europe-sources-say Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Lan olum espiri yapıyorum tabiiki
21 Kişi Okuyor (8 Üye, 13 Misafir) 11 Masaüstü 10 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
589 kez okundu.
13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Galeri, volkswagen passat ve