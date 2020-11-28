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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Passat'ın Avrupa versiyonu için de kötü haber

    Kısa süre önce Passat'ın 2023 yılında ABD pazarına veda edeceğini öğrenmiştik. Gelen haberlere göre aynı durum Avrupa'da satılan Volkswagen Passat için de geçerli olacak. İşte detaylar:
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Passat'ın Avrupa versiyonu için de kötü haber
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    Volkswagen Passat'ın 2023 yılında ABD pazarına veda edeceğini geçtiğimiz günlerde siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Fakat gelen haberlere göre bu durum ABD pazarıyla sınırlı kalmayacak.

    Automotive News Europe'un haberine göre Volkswagen, ülkemizde de oldukça popüler olan Passat'ın Avrupa versiyonunu da bitirecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre 2023 yılında Passat'ın sedan versiyonunun fişi çekilecek. Bölgede oldukça popüler olan Variant isimli station wagon gövde tipi ise bir süre daha yoluna devam edecek.

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    Hatırlanacak olursa Volkswagen yeni nesil Passat'ı Türkiye'de kurulacak yeni bir fabrikada üretmeyi planlıyordu fakat Suriye'ye yönelik operasyonlarla başlayan erteleme süreci yatırımın iptal olmasına kadar gitmişti. Şirket, Passat'ın üretimini Almanya'daki Emden fabrikasından Bratislava'ya kaydırmak için buradaki fabrikaya 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu. Fakat görünen o ki planlar yine değişti.

    Ayrıca Bkz. "Tesla ve Volkswagen'den yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobil yarışı"

    Volkswagen'in SUV modellere ve elektrikli araçlara yönelik büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Passat'ın hem Avrupa hem de ABD pazarında sonlandırılmasında bunun da etkisi var fakat kaynaklar asıl sebebin grup içerisindeki rekabeti azaltmak olduğunu belirtiyor. Zira Superb ve Passat birbirine rakip iki kuzen ve Superb'in Passat'ın satışlarından çalmaya başladığı için böyle bir adım atıldığı ifade ediliyor.

    Superb ve Passat'ın fiyatları Avrupa'da birbirine oldukça yakın. Türkiye'de de Superb 309.900 TL'den başlarken Passat'ın başlangıcı 384.299 TL seviyesinde.



    https://www.autonews.com/automakers-suppliers/vw-will-ax-passat-sedan-us-europe-sources-say Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    57 dakika önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    3 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    4 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    4 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    5 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    13 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    17 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav Türkiye'de geniş katılımlı miting düzenlerler yine de Passat'ın üretimini durdurmazlar. Bizimkiler için Passat; hava gibi, su gibi bişey. Adamlara aşk nedir diye sorsan Passat der
    Yav Türkiye'de geniş katılımlı miting düzenlerler yine de Passat'ın üretimini durdurmazlar. Bizimkiler için Passat; hava gibi, su gibi bişey. Adamlara aşk nedir...
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    Yanıtla +10
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    "Türkiye'de üretmezsen hiçbir yerde üretemezsin, sana ürettirmeyiz, yar etmeyiz ulan" dedik ve sonuç görüyorsunuz...

    Lan olum espiri yapıyorum tabiiki
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    Barni Moloztaş (Eren ) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    750 yıldır aynı vites topuzu
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geçen hafta passat fanboyları beni taşa tutmuştu orası abd diye hani ne oldu ?
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    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu balonun sönme vakti geldi de geçiyordu zaten.
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    quenloth (.... ....) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de 3 gün yas ilan edilmeli!
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    Schweinsteigery (Melik Bey) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir Passat sahibi olarak gözüm yaşlı ühühühü
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    DH Specialist (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    böyle sıkıcı bir araçtan kurtulacağımız için memnunum
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yav Türkiye'de geniş katılımlı miting düzenlerler yine de Passat'ın üretimini durdurmazlar. Bizimkiler için Passat; hava gibi, su gibi bişey. Adamlara aşk nedir diye sorsan Passat der
    Yanıtla +10
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    cormen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Some "🅱️assat mı çekeyim yanlarına" problems.
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    centralperk 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    artık ne kadar zorlasalarda ülkelerin regülasyonları devreye geçirmesinden dolayı petrol türevi araçların git gide azalması ile passat'ın kasası üzerine elektrikli makyajlı bir versiyon çıkabilir. bizim gibi ülkelerde 2030 lara kadar elektrikli araçların piyasadaki payının öne çıkamayacağını düşünürsek bizlere passat satılmaya devam edecektir.
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    589 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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