Volkswagen Passat'ın Avrupa versiyonu için de kötü haber

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Volkswagen Passat'ın 2023 yılında ABD pazarına veda edeceğini geçtiğimiz günlerde siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Fakat gelen haberlere göre bu durum ABD pazarıyla sınırlı kalmayacak.

Automotive News Europe'un haberine göre Volkswagen, ülkemizde de oldukça popüler olan Passat'ın Avrupa versiyonunu da bitirecek. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan habere göre 2023 yılında Passat'ın sedan versiyonunun fişi çekilecek. Bölgede oldukça popüler olan Variant isimli station wagon gövde tipi ise bir süre daha yoluna devam edecek.

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Hatırlanacak olursa Volkswagen yeni nesil Passat'ı Türkiye'de kurulacak yeni bir fabrikada üretmeyi planlıyordu fakat Suriye'ye yönelik operasyonlarla başlayan erteleme süreci yatırımın iptal olmasına kadar gitmişti. Şirket, Passat'ın üretimini Almanya'daki Emden fabrikasından Bratislava'ya kaydırmak için buradaki fabrikaya 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu. Fakat görünen o ki planlar yine değişti.

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Volkswagen'in SUV modellere ve elektrikli araçlara yönelik büyük yatırımlar yaptığını biliyoruz. Passat'ın hem Avrupa hem de ABD pazarında sonlandırılmasında bunun da etkisi var fakat kaynaklar asıl sebebin grup içerisindeki rekabeti azaltmak olduğunu belirtiyor. Zira Superb ve Passat birbirine rakip iki kuzen ve Superb'in Passat'ın satışlarından çalmaya başladığı için böyle bir adım atıldığı ifade ediliyor.

Superb ve Passat'ın fiyatları Avrupa'da birbirine oldukça yakın. Türkiye'de de Superb 309.900 TL'den başlarken Passat'ın başlangıcı 384.299 TL seviyesinde.

https://www.autonews.com/automakers-suppliers/vw-will-ax-passat-sedan-us-europe-sources-say

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