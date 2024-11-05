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    Volkswagen patronu kötü gidişatı “yapısal sorunlara” bağladı

    Volkswagen, tarihinin en zorlu dönemlerinden birisinden geçiyor. Satışlar düştüğü dönemde şirketin CEO’su Oliver Blume, kötü gidişatı süregelen yapısal sorunlara bağladı.
    Volkswagen patronu kötü gidişatı “yapısal sorunlara” bağladı Tam Boyutta Gör
    Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), yılın üçüncü çeyreğinde kârının yüzde 63,7 düşmesiyle derin bir krizden geçiyor. Aynı dönemde satışlar yüzde 8,3 azaldı, yılın ilk dokuz ayında ise kârda yüzde 30,7, satışlarda ise yüzde 4,4 oranında düşüş yaşandı. VW CEO'su Oliver Blume, bu durumun uzun yıllardır süregelen yapısal sorunların bir sonucu olduğunu belirtti.

    “Yapısal sorunlar”

    Alman gazetesi Bild’e verdiği röportajda Blume, Avrupa'daki satışların düşmesinden ve Çin'deki kötü sonuçlardan “VW'de on yıllardır süregelen yapısal sorunları” sorumlu tuttu. Blume, iş gücü maliyetlerinin Almanya’da diğer Avrupa ülkelerindeki VW tesislerinin iki katı olduğunu söylerken maliyetleri düşürmek zorunda olduklarını vurguladı.

    VW’nin yapısal sorunları, Dieselgate skandalının etkilerini aşmaya çalışırken daha da gün yüzüne çıktı. Şirket, 2020’de bu skandalın kendilerine yaklaşık 31,3 milyar euroya mal olduğunu açıkladı. Bu devasa maliyetin şirket üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu biliniyor. Ayrıca, Golf 8 ve ID.3 gibi modellerde yaşanan yazılım sorunları da markanın imajını zedeledi.

    İş gücü maliyetleri düşürülecek

    Blume’nin maliyet düşürme planı, VW'nin İK Başkanı Gunnar Kilian tarafından da destekleniyor. Kilian, iş gücünün ücret kesintilerine razı olması gerektiğini ve şirketin hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirtti. Sendikanın yüzde 7 oranında zam talebi reddedilirken, ücretlerde yüzde 10’luk bir indirim planlanıyor. Şirket ayrıca tatil bonusları ve çalışan indirimleri gibi dolaylı personel maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Stajyer sayısının azaltılması ve erken emeklilik teşvikleri ile maliyetlerin düşürülmesi planlanıyor.

    VW, bu önlemleri hayata geçirmek için yaklaşık 900 milyon euro (1 milyar dolar) ayırdı. Fabrika kapatma ihtimali henüz netleşmese de, Çin'den gelen artan rekabet baskısı ve maliyet yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği VW’nin öncelikleri arasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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