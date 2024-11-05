Volkswagen patronu kötü gidişatı “yapısal sorunlara” bağladı

“Yapısal sorunlar”
Alman gazetesi Bild’e verdiği röportajda Blume, Avrupa'daki satışların düşmesinden ve Çin'deki kötü sonuçlardan “VW'de on yıllardır süregelen yapısal sorunları” sorumlu tuttu. Blume, iş gücü maliyetlerinin Almanya’da diğer Avrupa ülkelerindeki VW tesislerinin iki katı olduğunu söylerken maliyetleri düşürmek zorunda olduklarını vurguladı.
VW’nin yapısal sorunları, Dieselgate skandalının etkilerini aşmaya çalışırken daha da gün yüzüne çıktı. Şirket, 2020’de bu skandalın kendilerine yaklaşık 31,3 milyar euroya mal olduğunu açıkladı. Bu devasa maliyetin şirket üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu biliniyor. Ayrıca, Golf 8 ve ID.3 gibi modellerde yaşanan yazılım sorunları da markanın imajını zedeledi.
İş gücü maliyetleri düşürülecek
Blume’nin maliyet düşürme planı, VW'nin İK Başkanı Gunnar Kilian tarafından da destekleniyor. Kilian, iş gücünün ücret kesintilerine razı olması gerektiğini ve şirketin hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirtti. Sendikanın yüzde 7 oranında zam talebi reddedilirken, ücretlerde yüzde 10’luk bir indirim planlanıyor. Şirket ayrıca tatil bonusları ve çalışan indirimleri gibi dolaylı personel maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Stajyer sayısının azaltılması ve erken emeklilik teşvikleri ile maliyetlerin düşürülmesi planlanıyor.
VW, bu önlemleri hayata geçirmek için yaklaşık 900 milyon euro (1 milyar dolar) ayırdı. Fabrika kapatma ihtimali henüz netleşmese de, Çin'den gelen artan rekabet baskısı ve maliyet yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği VW’nin öncelikleri arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über