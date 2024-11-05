Volkswagen patronu kötü gidişatı “yapısal sorunlara” bağladı

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Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), yılın üçüncü çeyreğinde kârının yüzde 63,7 düşmesiyle derin bir krizden geçiyor. Aynı dönemde satışlar yüzde 8,3 azaldı, yılın ilk dokuz ayında ise kârda yüzde 30,7, satışlarda ise yüzde 4,4 oranında düşüş yaşandı. VW CEO'su Oliver Blume, bu durumun uzun yıllardır süregelen yapısal sorunların bir sonucu olduğunu belirtti.

“Yapısal sorunlar”

Alman gazetesi Bild’e verdiği röportajda Blume, Avrupa'daki satışların düşmesinden ve Çin'deki kötü sonuçlardan “VW'de on yıllardır süregelen yapısal sorunları” sorumlu tuttu. Blume, iş gücü maliyetlerinin Almanya’da diğer Avrupa ülkelerindeki VW tesislerinin iki katı olduğunu söylerken maliyetleri düşürmek zorunda olduklarını vurguladı.

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VW’nin yapısal sorunları, Dieselgate skandalının etkilerini aşmaya çalışırken daha da gün yüzüne çıktı. Şirket, 2020’de bu skandalın kendilerine yaklaşık 31,3 milyar euroya mal olduğunu açıkladı. Bu devasa maliyetin şirket üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu biliniyor. Ayrıca, Golf 8 ve ID.3 gibi modellerde yaşanan yazılım sorunları da markanın imajını zedeledi.

İş gücü maliyetleri düşürülecek

Blume’nin maliyet düşürme planı, VW'nin İK Başkanı Gunnar Kilian tarafından da destekleniyor. Kilian, iş gücünün ücret kesintilerine razı olması gerektiğini ve şirketin hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirtti. Sendikanın yüzde 7 oranında zam talebi reddedilirken, ücretlerde yüzde 10’luk bir indirim planlanıyor. Şirket ayrıca tatil bonusları ve çalışan indirimleri gibi dolaylı personel maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Stajyer sayısının azaltılması ve erken emeklilik teşvikleri ile maliyetlerin düşürülmesi planlanıyor.

VW, bu önlemleri hayata geçirmek için yaklaşık 900 milyon euro (1 milyar dolar) ayırdı. Fabrika kapatma ihtimali henüz netleşmese de, Çin'den gelen artan rekabet baskısı ve maliyet yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği VW’nin öncelikleri arasında yer alıyor.

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Volkswagen patronu kötü gidişatı “yapısal sorunlara” bağladı