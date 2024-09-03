Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatabilir

Volkswagen köklerinden sallanıyor
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, Almanya'da fabrika kapatma ihtimalini göz ardı edemeyeceğini açıkladı. Şirket, 1994'ten beri yürürlükte olan iş güvencesi anlaşmasını sona erdirme planlarını da gündemine almış durumda. Volkswagen Group CEO’su Oliver Blume, “Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durumda. Ekonomik ortam daha da sertleşti ve yeni rakipler Avrupa pazarına giriyor. Özellikle Almanya bir üretim merkezi olarak rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” dedi.
Geçen yılın sonlarında başlatılan 10 milyar Euro'luk maliyet düşürme çabalarına girişen Volkswagen, Çin’de de pazar payı kaybediyor. 2023'ün ilk yarısında Çin'e yapılan teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında düştü. Bu durum, şirketin Çin'deki yerel elektrikli araç markaları -özellikle BYD- karşısında zemin kaybetmesiyle daha da kötüleşiyor. Bu durum Avrupa'daki işleri için de giderek artan bir tehdit oluşturuyor.
Oliver Blume, bir süre önce ana planlarının maliyet düşürme olduğunu, gerekli tüm organizasyonel adımları attıklarını söyledi ve ekledi; “Artık mesele maliyetler, maliyetler ve maliyetler.”
Geniş çaplı maliyet azaltımları ufukta
En son kazanç raporuna göre Volkswagen, 295.000'i Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 683.000 işçi çalıştırıyor. Volkswagen binek araçlarının CEO'su Thomas Schaefer, şirketin Almanya'yı bir iş yeri olarak desteklemeye kararlı olduğunu belirtti ve markayı sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak için işçi temsilcileriyle acilen görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Volkswagen, “Durum son derece gergin ve basit maliyet düşürücü önlemlerle çözülemez” dedi.
Çinli üreticileri Avrupalı otomotiv devlerini sadece maliyet avantajıyla baskı altına almıyor. Volkswagen ve diğer pek çok Avrupalı üretici sadece maliyetler değil otonom teknolojiler gibi çağın önemli yazılım atılımlarında da baskı altında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.