Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatabilir

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen şirketi “geleceğe hazırlamak” amacıyla büyük maliyet azaltma önlemleri alacağını belirterek fabrikaların kapatılabileceğine işaret etti.
    Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendiriyor. Şirket, Çin'deki elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti karşısında maliyetleri derinlemesine azaltmayı hedefliyor. Volkswagen, yaptığı açıklamada şirketi “geleceğe hazırlamak” amacıyla artık ülkedeki fabrikaların kapatılmasını göz ardı edemeyeceği uyarısında bulundu.

    Volkswagen köklerinden sallanıyor

    Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, Almanya'da fabrika kapatma ihtimalini göz ardı edemeyeceğini açıkladı. Şirket, 1994'ten beri yürürlükte olan iş güvencesi anlaşmasını sona erdirme planlarını da gündemine almış durumda. Volkswagen Group CEO’su Oliver Blume, “Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durumda. Ekonomik ortam daha da sertleşti ve yeni rakipler Avrupa pazarına giriyor. Özellikle Almanya bir üretim merkezi olarak rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” dedi.

    Geçen yılın sonlarında başlatılan 10 milyar Euro'luk maliyet düşürme çabalarına girişen Volkswagen, Çin’de de pazar payı kaybediyor. 2023'ün ilk yarısında Çin'e yapılan teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında düştü. Bu durum, şirketin Çin'deki yerel elektrikli araç markaları -özellikle BYD- karşısında zemin kaybetmesiyle daha da kötüleşiyor. Bu durum Avrupa'daki işleri için de giderek artan bir tehdit oluşturuyor.

    Oliver Blume, bir süre önce ana planlarının maliyet düşürme olduğunu, gerekli tüm organizasyonel adımları attıklarını söyledi ve ekledi; “Artık mesele maliyetler, maliyetler ve maliyetler.”

    Geniş çaplı maliyet azaltımları ufukta

    Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacak Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in maliyet düşürme planları, şirketin denetim kurulunda neredeyse yarı yarıya temsil edilen işçi temsilcilerinden ciddi bir dirençle karşılaşacak. Almanya'nın en güçlü sendikalarından biri olan IG Metall, şirketin başarısızlıklarının yönetim hatalarından kaynaklandığını belirtti ve işçileri korumak için mücadele edeceklerini vurguladı. IG Metall baş müzakerecisi Thorsten Groeger, “Bugün yönetim kurulu Volkswagen'in temellerini sarsan, istihdamı ve lokasyonları büyük ölçüde tehdit eden sorumsuz bir plan sundu. Bu yaklaşım sadece dar görüşlü değil aynı zamanda son derece tehlikeli - Volkswagen'in kalbini yok etme riski taşıyor...” dedi.

    En son kazanç raporuna göre Volkswagen, 295.000'i Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 683.000 işçi çalıştırıyor. Volkswagen binek araçlarının CEO'su Thomas Schaefer, şirketin Almanya'yı bir iş yeri olarak desteklemeye kararlı olduğunu belirtti ve markayı sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak için işçi temsilcileriyle acilen görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Volkswagen, “Durum son derece gergin ve basit maliyet düşürücü önlemlerle çözülemez” dedi.

    Çinli üreticileri Avrupalı otomotiv devlerini sadece maliyet avantajıyla baskı altına almıyor. Volkswagen ve diğer pek çok Avrupalı üretici sadece maliyetler değil otonom teknolojiler gibi çağın önemli yazılım atılımlarında da baskı altında. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dahiliyeye aç mı gidilir milestone lastik kimin 5528 ne numarası araç paketi öğrenme allaha havale etmek ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız