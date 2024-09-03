Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatabilir

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, 87 yıllık tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendiriyor. Şirket, Çin'deki elektrikli araç üreticilerinin artan rekabeti karşısında maliyetleri derinlemesine azaltmayı hedefliyor. Volkswagen, yaptığı açıklamada şirketi “geleceğe hazırlamak” amacıyla artık ülkedeki fabrikaların kapatılmasını göz ardı edemeyeceği uyarısında bulundu.

Volkswagen köklerinden sallanıyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, Almanya'da fabrika kapatma ihtimalini göz ardı edemeyeceğini açıkladı. Şirket, 1994'ten beri yürürlükte olan iş güvencesi anlaşmasını sona erdirme planlarını da gündemine almış durumda. Volkswagen Group CEO’su Oliver Blume, “Avrupa otomotiv endüstrisi çok zorlu ve ciddi bir durumda. Ekonomik ortam daha da sertleşti ve yeni rakipler Avrupa pazarına giriyor. Özellikle Almanya bir üretim merkezi olarak rekabet gücü açısından daha da gerilere düşüyor.” dedi.

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Geçen yılın sonlarında başlatılan 10 milyar Euro'luk maliyet düşürme çabalarına girişen Volkswagen, Çin’de de pazar payı kaybediyor. 2023'ün ilk yarısında Çin'e yapılan teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında düştü. Bu durum, şirketin Çin'deki yerel elektrikli araç markaları -özellikle BYD- karşısında zemin kaybetmesiyle daha da kötüleşiyor. Bu durum Avrupa'daki işleri için de giderek artan bir tehdit oluşturuyor.

Oliver Blume, bir süre önce ana planlarının maliyet düşürme olduğunu, gerekli tüm organizasyonel adımları attıklarını söyledi ve ekledi; “Artık mesele maliyetler, maliyetler ve maliyetler.”

Geniş çaplı maliyet azaltımları ufukta

Tam Boyutta Gör Volkswagen’in maliyet düşürme planları, şirketin denetim kurulunda neredeyse yarı yarıya temsil edilen işçi temsilcilerinden ciddi bir dirençle karşılaşacak. Almanya'nın en güçlü sendikalarından biri olan IG Metall, şirketin başarısızlıklarının yönetim hatalarından kaynaklandığını belirtti ve işçileri korumak için mücadele edeceklerini vurguladı. IG Metall baş müzakerecisi Thorsten Groeger, “Bugün yönetim kurulu Volkswagen'in temellerini sarsan, istihdamı ve lokasyonları büyük ölçüde tehdit eden sorumsuz bir plan sundu. Bu yaklaşım sadece dar görüşlü değil aynı zamanda son derece tehlikeli - Volkswagen'in kalbini yok etme riski taşıyor...” dedi.

En son kazanç raporuna göre Volkswagen, 295.000'i Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 683.000 işçi çalıştırıyor. Volkswagen binek araçlarının CEO'su Thomas Schaefer, şirketin Almanya'yı bir iş yeri olarak desteklemeye kararlı olduğunu belirtti ve markayı sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak için işçi temsilcileriyle acilen görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Volkswagen, “Durum son derece gergin ve basit maliyet düşürücü önlemlerle çözülemez” dedi.

Çinli üreticileri Avrupalı otomotiv devlerini sadece maliyet avantajıyla baskı altına almıyor. Volkswagen ve diğer pek çok Avrupalı üretici sadece maliyetler değil otonom teknolojiler gibi çağın önemli yazılım atılımlarında da baskı altında.

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Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacak