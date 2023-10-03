Volkswagen, Tesla katilini Zwickau fabrikasında üretecek

Trinity, Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini destekleyen yeni SSP yazılım platformu sayesinde Amerikan elektrikli araçları karşısında bariz bir avantaja sahip olacak. Yani belirli koşullar altında ve açıkça okunabilir trafik işaretlerinin bulunması durumunda araç kendi kendine gidebilecek.
2026'da gelecekti ancak ertelendi
Trinity elektrikli otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume göreve geldikten kısa bir süre sonra projeyi erteledi. Deneyimli yöneticinin yazılım geliştirmeden sorumlu Cariad iştirakinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.
Automotive News Europe'a göre Trinity'nin seri üretimi Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau fabrikasında yapılacak. Üretimin ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. SSP platformu ayrıca elektrikli Golf, elektrikli Tiguan ve Tiguan Allspace'in halefi tarafından da kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.