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    Volkswagen, Tesla katilini Zwickau fabrikasında üretecek

    Volkswagen, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetiyle başa çıkmak için piyasaya süreceği amiral gemisi elektrikli otomobilini Zwickau fabrikasında üretecek.
    Volkswagen, Tesla katilini Zwickau fabrikasında üretecek Tam Boyutta Gör
    Volkswagen'in yeni üst sınıf elektrikli otomobili Trinity ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Alman otomobil devi bu aracı "Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetiyle mücadele edecek bir amiral gemisi projesi" olarak nitelendiriyor.

    Trinity, Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini destekleyen yeni SSP yazılım platformu sayesinde Amerikan elektrikli araçları karşısında bariz bir avantaja sahip olacak. Yani belirli koşullar altında ve açıkça okunabilir trafik işaretlerinin bulunması durumunda araç kendi kendine gidebilecek.

    Volkswagen, Tesla katilini Zwickau fabrikasında üretecek Tam Boyutta Gör

    2026'da gelecekti ancak ertelendi

    Trinity elektrikli otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume göreve geldikten kısa bir süre sonra projeyi erteledi. Deneyimli yöneticinin yazılım geliştirmeden sorumlu Cariad iştirakinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

    Automotive News Europe'a göre Trinity'nin seri üretimi Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau fabrikasında yapılacak. Üretimin ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. SSP platformu ayrıca elektrikli Golf, elektrikli Tiguan ve Tiguan Allspace'in halefi tarafından da kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    tiguan mı t roc mu kyk da her sene odalar değişiyor mu bmw kronik sorunları hava harp okulu yks sıralama en iyi gainer

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