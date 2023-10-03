Tam Boyutta Gör Volkswagen'in yeni üst sınıf elektrikli otomobili Trinity ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Alman otomobil devi bu aracı "Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetiyle mücadele edecek bir amiral gemisi projesi" olarak nitelendiriyor.

Türkiye pazarına da giren BYD satışlarda Hyundai ve Ford'u geçti 2 gün önce eklendi

Trinity, Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini destekleyen yeni SSP yazılım platformu sayesinde Amerikan elektrikli araçları karşısında bariz bir avantaja sahip olacak. Yani belirli koşullar altında ve açıkça okunabilir trafik işaretlerinin bulunması durumunda araç kendi kendine gidebilecek.

Tam Boyutta Gör

2026'da gelecekti ancak ertelendi

Trinity elektrikli otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume göreve geldikten kısa bir süre sonra projeyi erteledi. Deneyimli yöneticinin yazılım geliştirmeden sorumlu Cariad iştirakinin üzerindeki baskıyı hafifletmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Automotive News Europe'a göre Trinity'nin seri üretimi Volkswagen'in Almanya'daki Zwickau fabrikasında yapılacak. Üretimin ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. SSP platformu ayrıca elektrikli Golf, elektrikli Tiguan ve Tiguan Allspace'in halefi tarafından da kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen, Tesla katilini Zwickau fabrikasında üretecek