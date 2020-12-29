Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor

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Alman üretici Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş ve bu kapsamda geçtiğimiz yılın Ekim ayında Manisa'da ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirket kurmuştu.

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Söz konusu yatırım kararı ilk kez Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonları sebep gösterilerek askıya alınmış, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sektörü olumsuz etkilediği gerekçesiyle tüm yeni fabrika yatırımlarının durdurulduğu belirtilmişti.

Bu kapsamda Türkiye'deki fabrika yatırımından da vazgeçen şirket, şimdi de yatırım için kurduğu Manisa merkezli şirketi kapatma kararı aldı. Alman üreticinin 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 17 Aralık tarihinde tasfiye kararı aldığı belirlendi.

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Şirketin bu kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Ardından 28 Aralık tarihinde de tasfiye için tüm alacaklılara çağrı yapıldı. Böylece Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak için başlattığı girişim tamamen ortadan kalkmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada yeni bir fabrika yerine Slovakya'da bulunan tesisi güçlendirmek için yatırım yapılacağı duyurulmuştu.

https://www.bloomberght.com/volkswagen-turkiye-deki-sirketini-tasfiye-ediyor-2271598

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