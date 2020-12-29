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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor

    Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir fabrika kurma planı kapsamında Manisa'da kurulan Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için tasfiye kararı alındığı ortaya çıktı.
    1 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor
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    Alman üretici Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş ve bu kapsamda geçtiğimiz yılın Ekim ayında Manisa'da ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirket kurmuştu.

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    Söz konusu yatırım kararı ilk kez Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonları sebep gösterilerek askıya alınmış, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sektörü olumsuz etkilediği gerekçesiyle tüm yeni fabrika yatırımlarının durdurulduğu belirtilmişti.

    Bu kapsamda Türkiye'deki fabrika yatırımından da vazgeçen şirket, şimdi de yatırım için kurduğu Manisa merkezli şirketi kapatma kararı aldı. Alman üreticinin 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 17 Aralık tarihinde tasfiye kararı aldığı belirlendi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi"

    Şirketin bu kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Ardından 28 Aralık tarihinde de tasfiye için tüm alacaklılara çağrı yapıldı. Böylece Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak için başlattığı girişim tamamen ortadan kalkmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada yeni bir fabrika yerine Slovakya'da bulunan tesisi güçlendirmek için yatırım yapılacağı duyurulmuştu.



    https://www.bloomberght.com/volkswagen-turkiye-deki-sirketini-tasfiye-ediyor-2271598 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canmania (ismail can) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet bunla uğraşacağız. Renault 7.500 , Fiat 6.500 , Toyota 5 bin , Mercedes 5 bin ,Man 2.500 , Ford 11.500 yan sanayi fabrika ve çalışan sayılarından bahsetmiyorum bile bunların ülkeye yaptığı katkıları görmezlikten gelmek cahilliktir.
    Evet bunla uğraşacağız. Renault 7.500 , Fiat 6.500 , Toyota 5 bin , Mercedes 5 bin ,Man 2.500 , Ford 11.500 yan sanayi fabrika ve çalışan sayılarından bahset...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    SevenDeadlySins (Uğur ) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    uff kapatıp s... gitsin bunlamı uğraşıcaz, koskoca T.C bir otomobil firmasına kaldıysa, bu firmanın fanboyları utanmasa hükümeti değiştirecek bu firma yatırım yapsın diye
    uff kapatıp s... gitsin bunlamı uğraşıcaz, koskoca T.C bir otomobil firmasına kaldıysa, bu firmanın fanboyları utanmasa hükümeti değiştirecek bu firma yatırım y...
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SevenDeadlySins
    her yeni konuda ya iktidarı yalıyosun ya eleştirenleri eleştiriyosun kaç para alıyorsun bize de bi iş ayarlasana knka
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    en1gma (zaza kamil) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adam pkk ya operasyon yaparsan fabrika kurmam diyor,bizimkiler ağlıyor

    Nasıl bir düzene düştük yav
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bazzat almaya devam mı ak sevdalı kardeşlerim
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    cormen 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kurulurken de ağzı olan konuşuyordu şimdi de konuşacak. Geçiniz.
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    RichesMen (Servet bey) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    ülkeye fabrika kuruyorlar diye propaganda yapan kitle ile kapatıp s... gitsin diyen kitlenin aynı olması... bunu bilim adamları açıklamalı...:)
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ?Roovu (Umut Caglar) 24 dk. ( Mesaj Silindi ) RichesMen
    nereden eserse oraya...
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    canmania (ismail can) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Evet bunla uğraşacağız. Renault 7.500 , Fiat 6.500 , Toyota 5 bin , Mercedes 5 bin ,Man 2.500 , Ford 11.500 yan sanayi fabrika ve çalışan sayılarından bahsetmiyorum bile bunların ülkeye yaptığı katkıları görmezlikten gelmek cahilliktir.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    JanKlod (Mert ) 15 dk. ( Mesaj Silindi ) canmania
    kurulsa tabi ki iyidi fakat fabrika muhabbetleri dönerken kurmazlar gibi şeyler söylediniz kurulurken az maaş verecek o yüzden kuruyorlar dediniz şimdi tekrar başa döndünüz
    ayrıca vw denilen firma siyasi nedenlerden dolayı fabrika kurmuyor. yani bizim dış politikamız yerli yerinde olması gerektiği gibi açmıyorsa açmasın. kim ne derse desin tamamen objektif olarak iktidarın dış politikasını beğeniyorum
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    Halilowich (H Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen seviciliğine devam mı ?
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Atam ne güzel demiş, " Her fabrika bir kaledir" diye.. yazık oldu.. böyle fabrikalar sayesinde işsizlik azalır oysa.
    Yanıtla +2
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    Efsanelerölmezunutmayın (Enes Ziya İbrahim Kapan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nereye gidiyorsa gitsin. Sıktı şunların muhabbeti.
    Yanıtla +5
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    SevenDeadlySins (Uğur ) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    uff kapatıp s... gitsin bunlamı uğraşıcaz, koskoca T.C bir otomobil firmasına kaldıysa, bu firmanın fanboyları utanmasa hükümeti değiştirecek bu firma yatırım yapsın diye
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) SevenDeadlySins
    her yeni konuda ya iktidarı yalıyosun ya eleştirenleri eleştiriyosun kaç para alıyorsun bize de bi iş ayarlasana knka
    1 Yanıt Yanıtla +11
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