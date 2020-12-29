Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor

Alman üretici Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçtiğini duyurmuş ve bu kapsamda geçtiğimiz yılın Ekim ayında Manisa'da ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' unvanlı şirket kurmuştu.İlginizi Çekebilir Volkswagen Türkiye fabrikası tarım arazisi üzerine mi kurulacak?
Söz konusu yatırım kararı ilk kez Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonları sebep gösterilerek askıya alınmış, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sektörü olumsuz etkilediği gerekçesiyle tüm yeni fabrika yatırımlarının durdurulduğu belirtilmişti.
Bu kapsamda Türkiye'deki fabrika yatırımından da vazgeçen şirket, şimdi de yatırım için kurduğu Manisa merkezli şirketi kapatma kararı aldı. Alman üreticinin 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 17 Aralık tarihinde tasfiye kararı aldığı belirlendi.
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Şirketin bu kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Ardından 28 Aralık tarihinde de tasfiye için tüm alacaklılara çağrı yapıldı. Böylece Volkswagen'in Türkiye'de yeni bir fabrika kurmak için başlattığı girişim tamamen ortadan kalkmış oldu. Şirketten yapılan açıklamada yeni bir fabrika yerine Slovakya'da bulunan tesisi güçlendirmek için yatırım yapılacağı duyurulmuştu.
https://www.bloomberght.com/volkswagen-turkiye-deki-sirketini-tasfiye-ediyor-2271598 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Nasıl bir düzene düştük yav
ayrıca vw denilen firma siyasi nedenlerden dolayı fabrika kurmuyor. yani bizim dış politikamız yerli yerinde olması gerektiği gibi açmıyorsa açmasın. kim ne derse desin tamamen objektif olarak iktidarın dış politikasını beğeniyorum