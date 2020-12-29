Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi

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Türkiye’de cep telefonu ve otomobil üretimine yönelik teşviklere bir yenisi daha eklendi. Bazı batarya çeşitlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

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Aralık ayı başında yayımlanan bir karar ile Türkiye’de cep telefonu üretmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir teşvik düzenlemesi yapılmıştı. Cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların teşvik belgeli yatırımlar kapsamında gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla itlahatının önü açıldı. Bu kararın ardından Oppo ve Samsung, Türkiye’de cep telefonu üretimi yapmaya kararı verdi.

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Bugün yayımlanan düzenlemeyle yeni bir teşvik daha yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre cep telefonu üretimine mahsus lityum-iyon bataryalarda 2,5 milyon adet kontenjanla gümrük vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

Otomobillerin üretimine mahsus olarak lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülatörler için sıfır gümrük vergili kota tanımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-11.pdf

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