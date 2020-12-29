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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi

    Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretimi için yeni teşvikler açıklandı. Telefon ve otomobil üretiminde kullanılacak bataryaların gümrük vergisi sıfırlandı.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    9

    Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi
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    Türkiye’de cep telefonu ve otomobil üretimine yönelik teşviklere bir yenisi daha eklendi. Bazı batarya çeşitlerinde gümrük vergisi sıfırlandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

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    Aralık ayı başında yayımlanan bir karar ile Türkiye’de cep telefonu üretmek isteyenlere yönelik kapsamlı bir teşvik düzenlemesi yapılmıştı. Cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların teşvik belgeli yatırımlar kapsamında gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla itlahatının önü açıldı. Bu kararın ardından Oppo ve Samsung, Türkiye’de cep telefonu üretimi yapmaya kararı verdi.

    Ayrıca Bkz. "Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı"

    Bugün yayımlanan düzenlemeyle yeni bir teşvik daha yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeye göre cep telefonu üretimine mahsus lityum-iyon bataryalarda 2,5 milyon adet kontenjanla gümrük vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandı.

    Otomobillerin üretimine mahsus olarak lityum iyonlu akümülatörler ve nikel metal hidrit akümülatörler için sıfır gümrük vergili kota tanımlandı.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229-11.pdf Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    2 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    3 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    4 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    4 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    7 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ötv yi indir ötv yi, kaşıkla verip kepçe ile geri alma
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    visviva (Ahmet Esen) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi nasıl eleştirebiliyorsunuz. Hali hazırda ithal edilen bir ürünün ülkede fabrikası kurularak istihdam yaratılması ve ihracat ile döviz girdisi oluşturmak hedefleniyor. Herhangi x bir telefon firması zaten Tayland’da, Çin’de vs. üreterek bir şekilde ülkemizde satışını yapıyor ve biz de alıp kullanıyoruz. Şimdi bu telefon üretimi ülkemizde olup batarya kısmı gümrük vergisinden muaf olursa ne kaybederiz?
    Bu haberi nasıl eleştirebiliyorsunuz. Hali hazırda ithal edilen bir ürünün ülkede fabrikası kurularak istihdam yaratılması ve ihracat ile döviz girdisi oluşturm...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    lostdark (kenan ayhan) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aşıya bile %1 KDV koyup bunlara sıfır vergi yapıyorsun , Allah belanızı versin artık .
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    CleanCoders (Fatih ) 7 dk. ( Mesaj Silindi ) lostdark
    bedava aşının %1 kdv sini mi ödüyorsun sen
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    kadalt (kadir altunışık) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Taktik şu önce vergileri çekiyoruz herkes yükleniyor sonra, o vergileri 10 katı şeklinde tekrar bi salıyoruz, şakkkkkkk üretici firmalar paramparça, hemen arkasından ekonomi tekrar şaha kalkıyor.
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    visviva (Ahmet Esen) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi nasıl eleştirebiliyorsunuz. Hali hazırda ithal edilen bir ürünün ülkede fabrikası kurularak istihdam yaratılması ve ihracat ile döviz girdisi oluşturmak hedefleniyor. Herhangi x bir telefon firması zaten Tayland’da, Çin’de vs. üreterek bir şekilde ülkemizde satışını yapıyor ve biz de alıp kullanıyoruz. Şimdi bu telefon üretimi ülkemizde olup batarya kısmı gümrük vergisinden muaf olursa ne kaybederiz?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ircan (ircan cıvlan) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) visviva
    Nasıl mı eleştiriliyor? Tek dertleri muhalefet olmakta ondan. Malum bu iktidarda büyüyen nesilde klavye tutar oldu. Adam başka kimseyi tanımıyor ki başkasına bok atsın :) Tvlerden dünyayı refah yaşadığı inancıda eklenince ortaya bu çıkıyor. Üretmeyen ülke diye nağmeler atanlarda bunlar. Ama iş icraata geldimi köstek olanda. Dünya sadece gördüklerinden ve kendi fikirlerinin doğru olduğuna inanan insan kesiminin tarafında olmamak ta bana mutluluk veriyor.
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yerseniz buyurun.!! Ama boğazanızda kalmasın dikkat edin. Durmak yok yola devam !!!!
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    orliny (Samet Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Üreticilerden ziyade tüketicilerin maddi yönden desteklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum . Üreten bir kişide zaten sermaye zenginliği olur tüketen kişilerin asgari ücret ve belli Aralıklarda yardım alması gerekiyor .
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    Super Meat Boy 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    sermaye sahiplerini ilgilendiren bir haber. düz vatandaş dewamke.
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    volkie (volkan Karşıyakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    ötv yi indir ötv yi, kaşıkla verip kepçe ile geri alma
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