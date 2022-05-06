Volkswagen, Skoda ve Cupra'nın ucuz elektrikli araçlarından ipuçları geldi

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Volkswagen Grubu markaları, elektrikli araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında Volkswagen, Skoda ve Cupra imzalı üç yeni elektrikli model göreceğiz. Bu modeller küçük şehir otomobili olarak ürün gamının giriş seviyesinde yer alacak.

Kısa süre önce bu üç elektrikli otomobille ilgili yeni ipuçları paylaşıldı. Söz konusu görseller henüz detaylı olmasa da yeni modellerin genel hatları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Volkswagen'e ait modelin çizgilerine baktığımızda tasarımın daha önce tanıtılan ID. Life konseptinden çok farklı olduğunu görüyoruz. Alman üretici bu konsepti elektrikli şehir otomobilinin ön gösterimi olarak tanıtmıştı. Ancak daha sonra üretim versiyonunda tamamen farklı bir tasarım kullanılacağına yönelik söylentiler çıkmıştı. Görünen o ki söylentiler doğru çünkü görseldeki aracın silüeti ID. Life'ın kutu gibi tasarımından oldukça uzak.

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Cupra logolu modelin çizim görseli yeni değil. Aynı görsel 2021 yılında da paylaşılmıştı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Cupra'nın yarış DNA'sını yansıtan UrbanRebel konseptini görmüştük. Üretim modeli yarış genlerinden sıyrılsa da sportifliği sürdürecek. Genel silüet, yüksek omuz çizgisi ve geniş arka çamurluklar bizlere bunun sinyalini veriyor. Ayrıca çizime bakılırsa dış tasarımda tavan ile gövde arasında kontrast oluşturan iki renkli kombinasyonlar da göreceğiz.

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Skoda'nın görseli bu üçlü arasında en köşeli tasarıma sahip model olacak gibi duruyor. Görselde vurgulanan plastik çamurluk eklentilerinden bunun bir crossover olabileceğini anlıyoruz. Çekyalı kısa süre önce markanın yeni tasarım dilini gösteren bir modele ilişkin ipucu görseli paylaşmıştı. Silüet olarak baktığımızda iki farklı görseldeki çizgiler birbiriyle uyumlu görünüyor. Dolayısıyla Skoda'nın elektrikli şehir aracında da Modern Solid adı verilen yeni tasarım dilini görebiliriz.

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Üç araç da benzer ölçülere fakat markalarının kendi DNA'sını yansıtan farklı tasarımlara sahip olacak. Söz konusu modeller, MEB platformunun daha küçük bir versiyonunu kullanacak. Daha önceki açıklamalarda, grubun giriş seviyesi elektrikli modellerinin 20 ila 25 bin euro arasında fiyatlara sahip olacağını öğrenmiştik. Bu da onları pazarda oldukça rekabetçi bir konuma getirebilir. Üç modelin de İspanya'da üretileceğini belirtelim.

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