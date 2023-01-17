Elektrikli Volvo XC40 ve C40 modellerine güncelleme: Arkadan itişli versiyonlar ve daha uzun menzil

Tam Boyutta Gör Volvo, %100 elektrikli SUV modelleri XC40 Recharge ve C40 Recharge'ı güncelledi. Söz konusu iki model, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sürelerinin yanı sıra artık arkadan itişli versiyonlara sahip. Böylece arkadan itiş düzeni 25 yılın ardından Volvo ürün gamına geri dönmüş oldu.

Elektrikli Volvo XC40 Recharge ve Volvo C40 Recharge modellerinde arka aksa güç veren ikinci nesil sürekli mıknatıslı elektrik motoru Volvo'nun kendi bünyesinde geliştirildi. Söz konusu motor, standart batarya veya büyük batarya tercihine göre iki farklı güç çıkışına sahip. İlk seçenekte 175 kW'lık, yani önden çekişli versiyonlardakine göre yüzde 3 daha güçlü motor kullanılıyor.

Arka akstaki yeni motor, Volvo XC40 Recharge'da 69 kWsa batarya paketiyle kombine ediliyor. Bu batarya daha önceki versiyonlardakiyle aynı fakat soğutma verimliliğinde yapılan iyileştirmeler sayesinde sunduğu menzilin arttığı ve WLTP'ye göre 460 kilometreye (+35 km) yükseldiği belirtiliyor. Aynı kombinasyon ile Volvo C40 Recharge'da sunulan menzil ise 476 kilometreye (+38 km) yükselmiş. Ayrıca bataryanın 130 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık 34 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaştığı belirtiliyor.

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Daha güçlü motor ve büyük batarya isteyenler için de 185 kW'lık motor ve 82 kWsa'lik batarya kombinasyonu sunuluyor. Bu sayede XC40 Recharge'da WLTP'ye göre 515 kilometre sürüş menzili sunulurken bu değer C40 Recharge'da 533 kilometre olarak karşımıza çıkıyor. Bu batarya için azami şarj gücü 150 kW'dan 200 kW'a çıkarılmış. Bu da markanın açıklamasına göre yaklaşık 28 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 dolum anlamına geliyor.

Yeni dört tekerlekten çekişli versiyon

Tam Boyutta Gör Aileye eklenen arkadan itişli versiyonların yanı sıra dört tekerlekten çekişli modeller de güncellenmiş. 150 kW'lık ön-arka motorlardan oluşan mevcut düzen yerine önde 117 kW'lık asenkron motor ve arkada yeni geliştirilen 183 kW'lık sürekli mıknatıslı motora geçiş yapılmış. Yeni konfigürasyon, batarya soğutmasında verimlilik iyileştirmeleri yapılan 82 kWsa'lik batarya ile kombine edilmiş.

Yapılan bu değişiklik sayesinde, XC40 Recharge Twin Motor AWD versiyonun menzili 500 kilometreye çıkarılmış. Bu da mevcut halindekine göre 62 kilometre gibi önemli bir artış anlamına geliyor. Aynı düzendeki C40 Recharge Twin Motor AWD ise artık 451 kilometre yerine 507 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor. Elbette bu değerler Avrupa'daki WLTP sürüş döngüsüne göre verilmiş.

Son olarak Volvo, verimliliği artırmak adına mümkün olan yerlerde tasarım güncellemesi de yapmış. Örneğin; söz konusu ikilide kullanılan yeni 19 inçlik alaşım jant setinin sadece görünümü güçlendirmekle kalmayıp aerodinamik tasarımı sayesinde sürtünmeyi de azalttığı belirtiliyor.

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Volvo, 25 yıl sonra arkadan itiş düzenini geri getirdi