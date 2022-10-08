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    Volvo EX90, elektrik gittiğinde evinize güç sağlayabilecek

    Yeni elektrikli Volvo EX90 sadece yollarda da değil elektrik gittiğinde de güvenebileceğiniz bir SUV. Volvo EX90 ile gelen çift yönlü şarj özelliği elektrik kesintisinde evinize güç sağlayabilecek.
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    Volvo EX90, elektrik gittiğinde evinize güç sağlayabilecek Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun yakında çıkacak olan elektrikli EX90 SUV modeli, araçtan enerji şebekesine geri akışa izin veren çift yönlü şarj özelliğiyle birlikte gelerek önemli bir potansiyeli ortaya koyuyor. Volvo Cars, EX90 aracını Kasım ayında tanıtacak ve sunmuş olduğu çift yönlü şarj ile hem evinizi hem de diğer elektrikli aletlerinize enerji sağlayabilecek.

    Bir süre önce Volvo’nun paylaştığı ve detaylarına yer verdiği gelmekte olan amiral sınıfı elektrikli aracı, firmanın gelecek planlarının da temelini oluşturacak. Volvo, EX90 için ilgili özelliği "donanım hazır" olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla EX90 çıktığında bu özelliğin kullanılması için gerekli donanımlara sahip olacak ancak ekosistemin hazır olması için biraz vakit alması da muhtemel. Öte yandan Volvo, çift yönlü şarj özelliğini EX90 dahil olmak üzere gelecekteki diğer araçlarında da kullanarak aslında tekerlekli elektrik santralleri ortaya koyacak diyebiliriz.

    Çift yönlü şarjın kullanımı oldukça geniş

    Volvo EX90, elektrik gittiğinde evinize güç sağlayabilecek Tam Boyutta Gör
    Tamamen elektrikli SUV olan EX90, çift yönlü şarj özelliğiyle sadece elektrik kesildiğinde evinize enerji sağlamayacak. Zira kullanım alanı bu özellik sayesinde epey geniş.Öyle ki, aracın bagajında bir mini buzdolabı, elektrikli bisiklet veya şarja bağımlı herhangi bir araç EX90 sayesinde şarj edilebilecek.
    Volvo EX90, elektrik gittiğinde evinize güç sağlayabilecek Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun elektrifikasyon ekosistemi başkanı Olivier Loedel, “Volvo EX90 ile hayatınızı güçlendirebilirsiniz. Pilini, dışarıdayken elektrikli bisikletinizi doldurmaktan, hafta sonu kamp geziniz için bir açık hava pişirme cihazını bağlamaya kadar birçok şekilde kullanabilirsiniz.” açıklamasını yapıyor. Aynı zamanda Loedel’e göre günün yoğun ve pahalı saat dilimlerinde evinize elektrik sağlamak için mevcut şebeke yerine aracınızı da kullanabilmeniz mümkün.

    Volvo EX90 hakkında şimdilik çok fazla bilgiye ve fiyat detayına sahip değiliz. Ancak İsveçli otomobil üreticisi XC40 Recharge ve C40 Recharge ile birlikte elektrikli filosunu büyütmeye devam edecek. Öte yandan diğer otomobil üreticileri de, örneğin Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV ve Ford F-150 Lighting çeşitli konfigürasyonlarında çift yönlü şarj desteği sağlayabiliyor. Gelecekte bu özelliğin daha çok kullanılması bekleniyor.

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    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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