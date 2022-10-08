Volvo EX90, elektrik gittiğinde evinize güç sağlayabilecek

Bir süre önce Volvo’nun paylaştığı ve detaylarına yer verdiği gelmekte olan amiral sınıfı elektrikli aracı, firmanın gelecek planlarının da temelini oluşturacak. Volvo, EX90 için ilgili özelliği "donanım hazır" olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla EX90 çıktığında bu özelliğin kullanılması için gerekli donanımlara sahip olacak ancak ekosistemin hazır olması için biraz vakit alması da muhtemel. Öte yandan Volvo, çift yönlü şarj özelliğini EX90 dahil olmak üzere gelecekteki diğer araçlarında da kullanarak aslında tekerlekli elektrik santralleri ortaya koyacak diyebiliriz.
Çift yönlü şarjın kullanımı oldukça geniş
Volvo EX90 hakkında şimdilik çok fazla bilgiye ve fiyat detayına sahip değiliz. Ancak İsveçli otomobil üreticisi XC40 Recharge ve C40 Recharge ile birlikte elektrikli filosunu büyütmeye devam edecek. Öte yandan diğer otomobil üreticileri de, örneğin Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV ve Ford F-150 Lighting çeşitli konfigürasyonlarında çift yönlü şarj desteği sağlayabiliyor. Gelecekte bu özelliğin daha çok kullanılması bekleniyor.
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