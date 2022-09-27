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    Volvo, dünyanın ilk araç içi radar sistemini tanıttı: Nefes alışınızı dahi algılayacak

    Güvenlik anlamında son derece ünlü olan Volvo, yakın zamanda bir ilki gerçekleştirecek. Volvo EX90 elektrikli SUV aracıyla birlikte artık araç içi radar sistemlerine geçiş yapılıyor.
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    Volvo nefes alışınızı bile algılayacak iç radar sistemini tanıttı
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    Volvo’nun 1959’daki ilk üç noktalı emniyet kemerinin üzerinden 60 yılı aşkın bir süre geçmiş durumda. O zamandan bu yana otomobillerinde çeşitli güvenlik tabanlı özellikler sunan Volvo, bir kez daha bir ilki gerçekleştirerek araç içi radar sistemini otomobillerine entegre edeceğini duyuruyor.

    Yaklaşmakta olan elektrikli Volvo EX90 SUV aracı 9 Kasım tarihinde tanıtılacak. Volvo, ilk olarak bu modelinde kullanacağı yeni radar sistemini de tanıtacak. Volvo’nun yeni araç içi radar sistemi içeride birisi varken aracın kilitlenmesini önlemek amacıyla tasarlanmış durumda. Bagaj dahil aracın her yerinde çalışan radar sistemi hassaslığıyla da iddialı görünüyor.

    Nefes alışı bile algılanacak

    Volvo nefes alışınızı bile algılayacak iç radar sistemini tanıttı
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    Volvo tarafından açıklanan bilgilere göre radar sistemi, milimetre altı ölçekteki en küçük hareketleri algılayacak kadar hassas olacak. Dolayısıyla nefes alışı gibi küçük hareketler sistem tarafından algılanacak ve istenmeyen olayların yaşanmasının önüne geçilecek.

    Volvo, basın açıklamasında ABD’de 1998 yılından beri araç içinde kalıp hipotermiye kurban giden 900 çocuğa atıfta bulunuyor. Benzer örneklere dünyanın pek çok yerinde karşılaşılabildiği gibi durumun evcil hayvan tarafı da bulunuyor. Dolayısıyla dalgınlık sonucu araçta kilitli bırakılan çocuklar veya evcil hayvanlar için geliştirilen iç radar sistemi güvenlik noktasında önemli bir adım olacaktır. Ne yazık ki EX90’da bulunacak iç radarın gerçek hayatta nasıl çalıştığını ise ilerleyen süreçte öğreneceğiz.

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    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 2 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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