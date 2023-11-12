Volvo'nun yan kuruluşu Polestar'ın ilk akıllı telefonu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Volvo'nun elektrikli otomobilleriyle tanınan yan kuruluşu Polestar, ilk akıllı telefonunun kısa bir tanıtım videosunu yayınladı. Polestar Phone olarak adlandırılan cihaz tasarım olarak Meizu 20'ye benziyor. Düz metal çerçeve ve belirgin kamera halkaları ile öne çıktığını söyleyebiliriz.

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Akıllı telefon delikli ekran taşıyacak. Arka panelinde üçlü kamera sistemi göreceğiz. Polestar Phone şirketin elektrikli otomobil serisiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak. Muhtemelen Meizu ile işbirliği içinde özel olarak geliştirilmiş Polestar OS arayüzü ile çalışacak.

Amiral gemisi olacak

Polestar, cihazı amiral gemisi bir model olarak tanımladı. Bu açıklama akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 veya MediaTek'in en üst düzey işlemcisi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. RAM miktarı en az 12 GB olacak. Polestar Phone'un fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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