Volvo'nun yan kuruluşu Polestar'ın ilk akıllı telefonu ortaya çıktı

Akıllı telefon delikli ekran taşıyacak. Arka panelinde üçlü kamera sistemi göreceğiz. Polestar Phone şirketin elektrikli otomobil serisiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak. Muhtemelen Meizu ile işbirliği içinde özel olarak geliştirilmiş Polestar OS arayüzü ile çalışacak.
Amiral gemisi olacak
Polestar, cihazı amiral gemisi bir model olarak tanımladı. Bu açıklama akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 veya MediaTek'in en üst düzey işlemcisi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. RAM miktarı en az 12 GB olacak. Polestar Phone'un fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.