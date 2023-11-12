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    Anlık Bildirim

    Volvo'nun yan kuruluşu Polestar'ın ilk akıllı telefonu ortaya çıktı

    Volvo'nun elektrikli otomobil markası Polestar yakında ilk akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Meizu imzalı Polestar Phone'un tasarımını gösteren kısa bir tanıtım videosu ortaya çıktı.
    Volvo'nun yan kuruluşu Polestar'ın akıllı telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Volvo'nun elektrikli otomobilleriyle tanınan yan kuruluşu Polestar, ilk akıllı telefonunun kısa bir tanıtım videosunu yayınladı. Polestar Phone olarak adlandırılan cihaz tasarım olarak Meizu 20'ye benziyor. Düz metal çerçeve ve belirgin kamera halkaları ile öne çıktığını söyleyebiliriz.

    Akıllı telefon delikli ekran taşıyacak. Arka panelinde üçlü kamera sistemi göreceğiz. Polestar Phone şirketin elektrikli otomobil serisiyle sorunsuz bir şekilde entegre olacak. Muhtemelen Meizu ile işbirliği içinde özel olarak geliştirilmiş Polestar OS arayüzü ile çalışacak.

    Amiral gemisi olacak

    Polestar, cihazı amiral gemisi bir model olarak tanımladı. Bu açıklama akıllı telefonun Snapdragon 8 Gen 3 veya MediaTek'in en üst düzey işlemcisi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. RAM miktarı en az 12 GB olacak. Polestar Phone'un fiyat etiketi ve çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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