Tam Boyutta Gör Oppo'nun Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa şirket yeni akıllı telefolarını 23 Kasım'da tanıtacak. Etkinlik yaklaşırken cihazların yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı. Ayrıca temel özellikleri hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

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Reno 11 akıllı telefonlar içinde iki halka bulunan alışılmışın dışında elips şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Üstteki halka iki kamera sensörüne ev sahipliği yaparken diğeri sadece bir kamera barındıracak. Led flaşın ise kamera adasının hemen yanına yerleştirildiği görülüyor.

Çinli kaynak Digital Chat Station'a göre Reno 11 Pro, 1.5K çözünürlük sunan kavisli bir OLED ekran taşıyacak. Cihazın hali hazırda Oppo Reno 10 Pro+ modeline de güç veren Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor. Gelelim serinin standart versiyonuyla ilgil sızıntılara.

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Periskop kamera olmayabilir

Temel Reno 11 varyantının Dimensity 8200 yonga setiyle karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Cihazın ekranı hakkında herhangi bir ayrıntıdan bahsedilmiyor. Ancak kavisli kenarlara ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir OLED panel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.

Reno 11 ve 11 Pro'nun kamera sisteminde 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel IMX709 telefoto kamera görev yapacak. Reno 10 serisindeki Pro+ varyantı, serinin periskop telefoto kameraya sahip tek telefonuydu. Reno 11 serisinin hiçbir modelinde periskop kamera göremeyebiliriz.

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Oppo Reno 11 serisinin yüksek kaliteli görselleri sızdırıldı