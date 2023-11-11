Oppo Reno 11 serisinin yüksek kaliteli görselleri sızdırıldı

Reno 11 akıllı telefonlar içinde iki halka bulunan alışılmışın dışında elips şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Üstteki halka iki kamera sensörüne ev sahipliği yaparken diğeri sadece bir kamera barındıracak. Led flaşın ise kamera adasının hemen yanına yerleştirildiği görülüyor.
Çinli kaynak Digital Chat Station'a göre Reno 11 Pro, 1.5K çözünürlük sunan kavisli bir OLED ekran taşıyacak. Cihazın hali hazırda Oppo Reno 10 Pro+ modeline de güç veren Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor. Gelelim serinin standart versiyonuyla ilgil sızıntılara.
Periskop kamera olmayabilir
Temel Reno 11 varyantının Dimensity 8200 yonga setiyle karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Cihazın ekranı hakkında herhangi bir ayrıntıdan bahsedilmiyor. Ancak kavisli kenarlara ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir OLED panel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.
Reno 11 ve 11 Pro'nun kamera sisteminde 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel IMX709 telefoto kamera görev yapacak. Reno 10 serisindeki Pro+ varyantı, serinin periskop telefoto kameraya sahip tek telefonuydu. Reno 11 serisinin hiçbir modelinde periskop kamera göremeyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.