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    Oppo Reno 11 serisinin yüksek kaliteli görselleri sızdırıldı

    Oppo yakında Reno 11 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Kasım sonuna doğru resmiyet kazanması beklenen cihazların yüksek kaliteli görüntüleri internete düştü.
    Oppo Reno 11 serisinin yüksek kaliteli görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo'nun Reno 11 serisini piyasaya sürmeye hazırlandığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa şirket yeni akıllı telefolarını 23 Kasım'da tanıtacak. Etkinlik yaklaşırken cihazların yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı. Ayrıca temel özellikleri hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

    Reno 11 akıllı telefonlar içinde iki halka bulunan alışılmışın dışında elips şeklinde bir kamera modülüne sahip olacak. Üstteki halka iki kamera sensörüne ev sahipliği yaparken diğeri sadece bir kamera barındıracak. Led flaşın ise kamera adasının hemen yanına yerleştirildiği görülüyor.

    Çinli kaynak Digital Chat Station'a göre Reno 11 Pro, 1.5K çözünürlük sunan kavisli bir OLED ekran taşıyacak. Cihazın hali hazırda Oppo Reno 10 Pro+ modeline de güç veren Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini temel alacağı söyleniyor. Gelelim serinin standart versiyonuyla ilgil sızıntılara.

    Oppo Reno 11 serisinin yüksek kaliteli görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Periskop kamera olmayabilir

    Temel Reno 11 varyantının Dimensity 8200 yonga setiyle karşımıza çıkacağına yönelik bilgiler var. Cihazın ekranı hakkında herhangi bir ayrıntıdan bahsedilmiyor. Ancak kavisli kenarlara ve Full HD+ çözünürlüğe sahip bir OLED panel olması muhtemel. Bekleyip göreceğiz.

    Reno 11 ve 11 Pro'nun kamera sisteminde 2x optik zoom özellikli 32 megapiksel IMX709 telefoto kamera görev yapacak. Reno 10 serisindeki Pro+ varyantı, serinin periskop telefoto kameraya sahip tek telefonuydu. Reno 11 serisinin hiçbir modelinde periskop kamera göremeyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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