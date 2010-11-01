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Volvo ve Peugeot'dan sonra Saab da dizel-hybrid atağına geçti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Volvo ve Peugeot'dan sonra Saab da dizel-hybrid atağına geçti
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Kendine has özellikleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip İsveçli otomobil üreticisi Saab, elektrikli otomobil savaşına girmenin planlarını yapıyor.Saab, tam elektrikli bir otomobil yerine dizel ve elektrik motora sahip hybrid otomobil üretip Volvo ve Peugeot'ya rakip olarak sunabilir.

İsveçli bir gazetecinin benzin istasyonunda rastladığı dizel-hybrid 9-3 Sedan ile ortaya çıkan bu gelişme, Saab'ın 2007 yılındaki dizel-hybrid çalışmasını da doğrular nitelikte olarak değerlendiriliyor. Gazeteci, gördüğü 9-3 Sedan'ın bagaj bölümünün bataryalar ile dolu ve içten yanmalı motorunun ise turbo-dizel olduğunu açıkladı. Saab'ta çalışan bir mühendisin 2007 yılında yaptığı açıklamada, hedeflerinin elektrik motoru ile güçlendirilmiş bir turbo dizel motor sayesinde yakıt tüketimini %40'a kadar azaltmak olduğunu belirtmişti. Mali problemler yaşayan Saab'ın bu önemli projeyi Peugeot ve Volvo ile yakın zamanlarda tamamlayıp otomobili satışa çıkarabilirse, dizel-hibrit pastasından önemli bir pay alabileceği ve bunun da marka için çok önemli olduğu vurgulanıyor.

Volvo ve Peugeot'dan sonra Saab da dizel-hybrid atağına geçti
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ay61n 9 yıl
benim bildigim saab gm tarafindan satildi artik gm grubunde degil diye biliyorum
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korsanzeki168 9 yıl
gm nin alt markası
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shanke 9 yıl
dizel-hybrid'te olsa çok yakıyo bu araba ya dizel 1.9 dizeli bile 9 litre yakıyo poff :(:) dizel-hybrid olunca en azından ş.içi masrafı düşer
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autoshow 9 yıl
Saab geberik bir marka oldu artık. Fuara bile katılmamış adamlar. Gökşenler diye bir firmaya distribütörlük vermişler adamlar. Bu kadar mı düşülür. Hiç olmadı bir ofis kur GM in içinde 3-5 kişi bu markaya hizmet versin.
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jay jay justified 9 yıl
Şu arabayı görünce yazmadan edemiyorum; haddinden fazla çekici :) Yani benim gözümde ötesi yok. Bakışlarındaki o sinsî kararlılık ve kibir çok cezbediyor. Bilmiyorum şu tasarımı ortaya çıkaran adamlar pazarlama stratejisinde neden böylesine çuvallıyorlar...
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Mnr980 9 yıl
pazarlması çok kötü.
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