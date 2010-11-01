Volvo ve Peugeot'dan sonra Saab da dizel-hybrid atağına geçti

Kendine has özellikleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip İsveçli otomobil üreticisi Saab, elektrikli otomobil savaşına girmenin planlarını yapıyor.Saab, tam elektrikli bir otomobil yerine dizel ve elektrik motora sahip hybrid otomobil üretip Volvo ve Peugeot'ya rakip olarak sunabilir.

İsveçli bir gazetecinin benzin istasyonunda rastladığı dizel-hybrid 9-3 Sedan ile ortaya çıkan bu gelişme, Saab'ın 2007 yılındaki dizel-hybrid çalışmasını da doğrular nitelikte olarak değerlendiriliyor. Gazeteci, gördüğü 9-3 Sedan'ın bagaj bölümünün bataryalar ile dolu ve içten yanmalı motorunun ise turbo-dizel olduğunu açıkladı. Saab'ta çalışan bir mühendisin 2007 yılında yaptığı açıklamada, hedeflerinin elektrik motoru ile güçlendirilmiş bir turbo dizel motor sayesinde yakıt tüketimini %40'a kadar azaltmak olduğunu belirtmişti. Mali problemler yaşayan Saab'ın bu önemli projeyi Peugeot ve Volvo ile yakın zamanlarda tamamlayıp otomobili satışa çıkarabilirse, dizel-hibrit pastasından önemli bir pay alabileceği ve bunun da marka için çok önemli olduğu vurgulanıyor.