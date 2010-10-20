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Volvo'nun Plug-in Hybrid Dizel Modeli 2012'de Yollarda Olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Volvo'nun Plug-in Hybrid Dizel Modeli 2012'de Yollarda Olacak
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Güvenliği ve sağlamlığıyla tüm otomobil severler tarafından saygı duyulan markalardan biri olan Volvo, 2010 Paris Motor Show'da 2012 yılı için plug-in hybrid dizel (PHEV) modeli hazırladığını açıklamıştı. Volvo CEO'su Stefan Jacoby'e göre markanın PHEV modeli en çok arzu edilen otomobil olması için geliştirilmiş. Otomobilin karbondioksit emisyon değerinin de çok etkileyici olacağı yine Paris'te açıklanmıştı: 50 gram/kilometre.

2012 yılında yollara çıkacak bu muhteşem otomobilin V70'in mi S60'ın mı karoserine sahip olacağı tartışmaları yapılırken, birkaç gün önce CEO Jacoby tarafından önemli bir açıklama geldi. Volvo'nun ilk dizel hybrid modelinin V60 olacağını açıklayan Jacoby, emisyon değerinde de revizyon yapıldığını ve 49 gram/kilometre olacağını belirtti. Ayrıca edinilen bilgilere göre Volvo V60 Plug-in Hybrid Dizel'de kullanılan bataryalar 5 saatte şarj olacak ve bu 5 saatlik şarj ile tamamen elektrik motorunun gücüyle 50 kilometre yol alınabilecek.


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mokinto 9 yıl
Önemli olan verimlilik.
100 km yol almak için harcanan fosil yakıt hacmi ve masrafıyla,
100 km yol yapmak için harcanacak elektrik enerjisini üretecek doğalgaz yada fosil yakıtın masrafı yada hacmi. Sanırım kıyas kabul etmez.
Örnek verirsek Tesla (gerçi artık sayfalarında bulamadım) 300 mil için gerekli elektrik fiyatını 3-4 dolar civarında belirtmişdi.
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korsanzeki168 9 yıl
batarya beleşmi olacak 1000 dolum sonra?
toplamda ekonomikligi nedir hesap edildimi burdan cok güzel diye goygoyculuk yapıyoruz ama bir batarya 1dolumda kaç km gider 1000 dolumda kac km eder?
peki bu şuandaki benzin mazotla karşılaştırınca nekadar eder bunlar cok önemli alış maliyetleri ve kullanım maliyetleri
bu 2 ceşit arasında hangisi ekonomik avantaj hangisinde ?
cevre benim için şu aşamada 2.planda kalır önemli olan maliyettir...
ucuz kaliteli olduktan sonra cevrecide olursa daha iyi olur tabi...
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jay jay justified 9 yıl
O bataryalar boy boy...
Bir bataryanın üretimi esnasında harcanan enerji ve mevcut dünya düzeni (!) için bunun gibi milyonlarca, belki de milyarlarcasının gerekliliği. Hepsi boş hayaller.
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HiGHWAYMOUSE 9 yıl
Bizim ülkemiz için bir de şöyle handikap var. Elektrik üretiminin yaklaşık %50'si doğalgazlı ve termik santrallerden üretiliyor. Bir taraftan yurt dışından gaz alacaksın. Onunla elektrik üreteceksin. Sonra o elektriği arabanda kullanacaksın. Sonra da tasarruf yaptığını zannedeceksin. Gerçi bu durumda ülke olarak bir kazancımız olmasa da dünyanın kaynakları açısından bazı faydaları olabilir.

Bunlar bir yana arabalarda kullanılan bataryaların her batarya ve pilde olduğu gibi belli bir şarj-deşarj sayısı vardır heralde. Atıyorum 1000 kere dolup boşaldıktan sonra şarj kapasitesi sıfırlanıyordur. Bu durumda yeni bataryaya ihtiyaç olacak. İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer: Bu bataryalar kaça satılacak?
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