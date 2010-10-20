Volvo'nun Plug-in Hybrid Dizel Modeli 2012'de Yollarda Olacak

Güvenliği ve sağlamlığıyla tüm otomobil severler tarafından saygı duyulan markalardan biri olan Volvo, 2010 Paris Motor Show'da 2012 yılı için plug-in hybrid dizel (PHEV) modeli hazırladığını açıklamıştı. Volvo CEO'su Stefan Jacoby'e göre markanın PHEV modeli en çok arzu edilen otomobil olması için geliştirilmiş. Otomobilin karbondioksit emisyon değerinin de çok etkileyici olacağı yine Paris'te açıklanmıştı: 50 gram/kilometre.

2012 yılında yollara çıkacak bu muhteşem otomobilin V70'in mi S60'ın mı karoserine sahip olacağı tartışmaları yapılırken, birkaç gün önce CEO Jacoby tarafından önemli bir açıklama geldi. Volvo'nun ilk dizel hybrid modelinin V60 olacağını açıklayan Jacoby, emisyon değerinde de revizyon yapıldığını ve 49 gram/kilometre olacağını belirtti. Ayrıca edinilen bilgilere göre Volvo V60 Plug-in Hybrid Dizel'de kullanılan bataryalar 5 saatte şarj olacak ve bu 5 saatlik şarj ile tamamen elektrik motorunun gücüyle 50 kilometre yol alınabilecek.