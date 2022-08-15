NVIDIA araştırmacıları VR başlıkları normal gözlük boyutuna indirmeyi başardı

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Son yıllarda sanal gerçeklik başlıkları gözle görülür şekilde küçüldü ve eskisinden daha kompakt hale geldi. Ancak hala konfor açısından normal gözlüklerle kıyaslanabilecek seviyede olmadıkları bir gerçek.

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Stanford Üniversitesi, NVIDIA mühendisleriyle birlikte durumu düzeltecek önemli bir adım attı. Ekip, VR başlıkların boyutlarını başarılı bir şekilde normal gözlük boyutuna indirmeyi başardı. Bu tasarımın bir başka avantajı da cihazı mevcut modellerden çok daha hafif hale getirmesi.

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Neredeyse on kat daha hafif

Araştırmacılar bunu, geleneksel lens yerine dalga kılavuzuna sahip bir uzaysal ışık modülatörü kullanarak oluşturdukları holografik ekran sayesinde başardılar. Gözlük form faktörlü VR ekranın kalınlığının sadece 2.5 mm olduğu belirtiliyor. Cihazın ağırlığı ise 60 gram. Kıyaslama açısından Meta Quest 2'nin 503 gram olduğunu belirtelim.

Şu anda söz konusu teknolojiyle ilgili temel sorun sınırlı görüş alanı. Bu da sanal dünyaya tam olarak dalma hissine ulaşılmasına izin vermiyor. Ancak geliştiricilerin ilerideki hedeflerinden biri de bu soruna çare bulmak. Tasarlanan cihaz her iki gözden uzanan şeritler nedeniyle garip görünse de gelecek adına umut verici olduğu söylenebilir.

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VR başlıkları normal gözlük boyutuna indirmenin yolu bulundu