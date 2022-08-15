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    Huawei Mate X3, Aralık'ta geliyor: Daha ucuz ve daha dayanıklı olacak

    Huawei altıncı katlanabilir telefonu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çinli kaynaklara göre şirket Huawei Mate X3'ü Aralık ayında Freebuds 5 ile birlikte piyasaya sürecek.
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    Huawei Mate X3, Aralık'ta geliyor: Daha ucuz, daha dayanıklı
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    Çinli teknoloji devi Huawei altıncı katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Huawei Mate X3 adı altında pazara sunulacak cihaz Aralık ayında Freebuds 5 kablosuz kulaklık modeliyle birlikte tanıtılacak.

    Huawei Mate X3'ün selefinden önemli ölçüde daha düşük bir fiyat etiketi taşıyacağı söyleniyor. Bununla birlikte daha ince ve düşmelere karşı daha dayanıklı olacak. Cihazın tıpkı Mate X2 gibi içe doğru katlanan bir tasarımla karşımıza çıkacağını belirtelim. Yeni menteşe mekanizması sayesinde ekran kırışıklığı belli olmayacak.

    Huawei Mate X3, Aralık'ta geliyor: Daha ucuz, daha dayanıklı
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    Çin'de lider

    Bu yılın ilk yarısında Çin'deki katlanabilir akıllı telefon sevkiyatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 artışla 1.1 milyon adedi geçti. Huawei %63.6'lık payla diğer üreticileri geride bırakarak iç pazarın şampiyonu oldu.

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