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    Anlık Bildirim

    Meta Quest başlıklar, güncelleme sonrası kullanılamaz hale geldi!

    Bazı Meta Quest sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcıları, son güncellemeyi yükledikten sonra kulaklığı kullanamadıklarını dile getirdi. Meta, sorunun çözümü için çalıştıklarını açıkladı.

    Meta Quest yazılım güncellemesi sorun Tam Boyutta Gör
    Meta Quest v72 güncellemesi, bazı Meta Quest 2, Meta Quest 3 ve Meta Quest 3S sanal gerçeklik gözlükleri kullanılamaz hale getirdi. Hatalı güncellemeyi alan kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinden kulaklıklarının önyükleme yapmadığını bildirdi. Etkilenen kullanıcılar bir hata mesajıyla birlikte siyah ekranla karşılaşıyor.

    Meta, etkilenen kullanıcıların önyüklemeden önce güç düğmesine 45 saniye basılı tutmalarını öneriyor. Bu işlemle kulaklık sıfırlanıyor. Sorun giderilmediyse, Meta’nın resmi yazılım güncelleme aracı ve akıllı telefon kullanılarak V71 güncellemesinin manuel yüklenmesi tavsiye ediliyor.

    Bazı kullanıcıların geri bildirimlerine göre bu adımlar sorunu çözmeyebiliyor. Meta, sorunlu güncellemenin resmi olarak düzeltildiğini, hala sorun yaşayan kullanıcıların Meta Quest yardım merkezi aracılığıyla müşteri desteğiyle iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor.

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