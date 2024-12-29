Meta Quest başlıklar, güncelleme sonrası kullanılamaz hale geldi!

Meta, etkilenen kullanıcıların önyüklemeden önce güç düğmesine 45 saniye basılı tutmalarını öneriyor. Bu işlemle kulaklık sıfırlanıyor. Sorun giderilmediyse, Meta’nın resmi yazılım güncelleme aracı ve akıllı telefon kullanılarak V71 güncellemesinin manuel yüklenmesi tavsiye ediliyor.
Bazı kullanıcıların geri bildirimlerine göre bu adımlar sorunu çözmeyebiliyor. Meta, sorunlu güncellemenin resmi olarak düzeltildiğini, hala sorun yaşayan kullanıcıların Meta Quest yardım merkezi aracılığıyla müşteri desteğiyle iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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