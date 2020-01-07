Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor

    VRngineers’ın eskisiyle aynı adı taşıyan XTAL isimli sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlüğü, 8 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla sunuyor. Şirketin müşterileri arasında NASA var.
    2 hf.
    1,5b
    1
    2
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun bir süredir profesyoneller ve iş dünyası için sanal gerçeklik gözlüğü üreten VRngineers isimli şirket, CES 2020 kapsamında yeni ürününü duyurdu. Müşterileri arasında NASA’nın da bulunduğu VRngineers’ın yeni cihazı eskiyle aynı adı, yani XTAL ismini taşıyor ve bu sefer tam 8K çözünürlüğe sahip bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı"

    İçinde barındırdığı göz izleme desteği sayesinde görüş alanı dışında kalan bölgelerin görsel kalitesini düşürerek iş yükünü azaltan ve dolayısıyla performans artışı sağlayan “foveated rendering” ile artırılmış gerçeklik modülü gibi özelliklere ve 180 derecelik görüş açısı sunan geliştirilmiş lenslere sahip cihazın, sunduğu görüntü kalitesinin inanılmaz olduğu ifade ediliyor.

    VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor
    Tam Boyutta Gör

    XTAL’ın 8 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olduğu belirtilirken ürünün eski sürümlerinin müşterileri arasında ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması ve NASA’nın olduğu söyleniyor. Son ev kullanıcısının çok ötesindeki ihtiyaçlar için tasarlanan gözlük ile geleceğin askerileri ve astronotlarının yetiştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/vrgineers-8k-vr-headset-nasa/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Nathan Spencer 2 hf.
    4k her göze. VRginners will exclusively launch the new generation XTAL with 4K display per eye (8K horizontal in total)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 2 hf.
    Umarim her bir goze 8K dir. Malum VR larda yuksek efektif cozunurluk sarttir...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Kuantum bilgisayarla bile hacklenemeyeceği iddia edilen otomobil tanıtıldı: Karma Revero GT 2 hf. Skagen Falster 3 Wear OS akıllı saat, Snapdragon 3100 ve 1GB RAM ile tanıtıldı 2 hf. Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor 2 hf. Yeni Kia XCeed, dizel otomatik versiyonuyla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. MSI, dizüstü tasarımını baştan ele alıyor | Ön inceleme 2 hf. MSI'dan dünyanın ilk mini led ekranlı dizüstü bilgisayarı 2 hf. Google Asistan webdeki metinleri Türkçe okuyacak 2 hf. Intel PCIe 4.0 tabanlı Optane bellek geliştiriyor olabilir 2 hf. Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor 2 hf. OnePlus'ın görünmez kameraya sahip akıllı telefonu Concept One tanıtıldı 2 hf. Razer ilk modüler oyuncu bilgisayarını duyurdu 2 hf. Dünyanın ilk 5G dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G satışa çıkıyor 2 hf. Efsane geri döndü | Katlanabilir ekranlı Motorola Razr elimizde 2 hf. Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu 2 hf. Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor 2 hf. JBL Quantum kulaklık serisi oyuncular için hazırlandı 2 hf. Huawei Watch GT2’nin yapay zeka özellikleri neler? 2 hf. Facebook Türkiye'de 8 ilde şube açıyor 2 hf. iPhone SE 2'nin (iPhone 9) tasarımı net olarak ortaya çıktı 2 hf. Elgato’dan 4K yakalama kartı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor Sonraki Tesla'nın bir sonraki modelini Çinliler tasarlayabilir 2 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold 2 hf. Samsung'un yapay insan projesi NEON tanıtıldı 2 hf. Bu nasıl robot ? | Görevine şaşıracaksınız 2 hf. Star Wars'un BB-8 robotu gerçeğe dönüştü: Samsung Ballie 2 hf. Qualcomm 2023 yılında araçlarda da olacak 2 hf. LG'nin yeni 8K ve 4K Oledleri sahnede | ön inceleme 2 hf. TCL, CES 2020'de katlanabilir telefonunu sergiledi 2 hf. Samsung Galaxy A51 ve A71'in Avrupa çıkış tarihi belli oldu 2 hf. DJI yatırımından sürücüsüz araçlar için LiDAR cihazları 2 hf. Mateo banyo matı aynı zamanda akıllı baskül 2 hf. Dell Alienware taşınabilir konsol geliştirdi 2 hf. Yeni Mophie kablosuz şarj istasyonu akünüzü de destekliyor 2 hf. Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi 2 hf. Toyota, Japonya'da "geleceğin şehri" prototipi inşa edecek 2 hf. Panasonic ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını duyurdu 2 hf. Sony Xperia 5 Plus'ın render görüntüleri sızdı 2 hf. Samsung Galaxy S20 serisi 120Hz ekranla gelecek 2 hf. Avatar filminden ilham alan Mercedes-Benz Vision AVTR konsepti tanıtıldı 2 hf. JBL’den AirPods rakibi geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim