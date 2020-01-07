VRngineers’ın XTAL sanal gerçeklik gözlüğü 8K çözünürlük desteği ile geliyor

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Uzun bir süredir profesyoneller ve iş dünyası için sanal gerçeklik gözlüğü üreten VRngineers isimli şirket, CES 2020 kapsamında yeni ürününü duyurdu. Müşterileri arasında NASA’nın da bulunduğu VRngineers’ın yeni cihazı eskiyle aynı adı, yani XTAL ismini taşıyor ve bu sefer tam 8K çözünürlüğe sahip bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor.

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İçinde barındırdığı göz izleme desteği sayesinde görüş alanı dışında kalan bölgelerin görsel kalitesini düşürerek iş yükünü azaltan ve dolayısıyla performans artışı sağlayan “foveated rendering” ile artırılmış gerçeklik modülü gibi özelliklere ve 180 derecelik görüş açısı sunan geliştirilmiş lenslere sahip cihazın, sunduğu görüntü kalitesinin inanılmaz olduğu ifade ediliyor.

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XTAL’ın 8 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip olduğu belirtilirken ürünün eski sürümlerinin müşterileri arasında ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması ve NASA’nın olduğu söyleniyor. Son ev kullanıcısının çok ötesindeki ihtiyaçlar için tasarlanan gözlük ile geleceğin askerileri ve astronotlarının yetiştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2020/01/07/vrgineers-8k-vr-headset-nasa/

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