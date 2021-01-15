WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!

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Disney'in bizzat kendi hazırladığı ve Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi WandaVision, ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin de inceleme puanları paylaşıldı. Puanlar cidden heyecanlandıran cinsten.

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Wanda ve Vision karakterine odaklanacak olan Marvel dizisi, Disney+ üzerinden ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Ne yazık ki ülkemizde yasal olarak dizinin izlenebileceği bir platform bulunmuyor.

Dizinin puanlarına baktığımızda ise heyecanlanmamak mümkün değil. WandaVision Rotten Tomatoes üzerinden tam 85 kişi tarafından incelenmiş ve incelemelerin ortalaması %95. Metacritic üzerinde ise 26 inceleme bulunuyor. Oradaki ortalama puan ise 75. Genel olarak yorumlara bakıldığında ise oyunculuk anlamında çok iyi olduğu ve beklenmeyen tarzda bir yapım olduğu söylenmiş.

Ayrıca dizi için son bir video daha yayınlandı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

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