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    WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!

    Marvel'ın Disney+ için hazırladığı ilk dizilerden biri olan WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı. Dizi bir hayli beğenilmişe benziyor.
    5 sa.
    1,4b
    27
    4
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!
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    Disney'in bizzat kendi hazırladığı ve Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi WandaVision, ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin de inceleme puanları paylaşıldı. Puanlar cidden heyecanlandıran cinsten.

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    Ayrıca Bkz. "Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor"

    Wanda ve Vision karakterine odaklanacak olan Marvel dizisi, Disney+ üzerinden ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Ne yazık ki ülkemizde yasal olarak dizinin izlenebileceği bir platform bulunmuyor.

    Dizinin puanlarına baktığımızda ise heyecanlanmamak mümkün değil. WandaVision Rotten Tomatoes üzerinden tam 85 kişi tarafından incelenmiş ve incelemelerin ortalaması %95. Metacritic üzerinde ise 26 inceleme bulunuyor. Oradaki ortalama puan ise 75. Genel olarak yorumlara bakıldığında ise oyunculuk anlamında çok iyi olduğu ve beklenmeyen tarzda bir yapım olduğu söylenmiş.

    Ayrıca dizi için son bir video daha yayınlandı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    sis651

    Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.

    1 saat önce
    Cem300

    Kaskı bir yere değdirseydiniz be..

    3 saat önce
    emrahsnr

    ben hala bu özelliği kullanamıyorum.

    3 saat önce
    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    22 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    23 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    1 gün önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    2 gün önce
    ccc231

    :)

    2 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elizabeth olsen çok güzel bir kadın gerçekten .
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    Shovel Knight 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    kadın tek başına 100 üzerinden 100 zaten
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    addidas_85 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Wonder Woman 1984 der kenara geçerim
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) addidas_85
    Bunu yazmaya gelmiştim
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