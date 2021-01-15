WandaVision'ın inceleme puanları paylaşıldı: 100 üzerinden 95 puan aldı!

Disney'in bizzat kendi hazırladığı ve Disney+'ta yayınlanacak olan ilk Marvel dizisi WandaVision, ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin de inceleme puanları paylaşıldı. Puanlar cidden heyecanlandıran cinsten.İlginizi Çekebilir Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'nin yayın tarihi açıklandı
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Wanda ve Vision karakterine odaklanacak olan Marvel dizisi, Disney+ üzerinden ilk iki bölümüyle yayın hayatına başladı. Dizinin sonraki bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Ne yazık ki ülkemizde yasal olarak dizinin izlenebileceği bir platform bulunmuyor.
Dizinin puanlarına baktığımızda ise heyecanlanmamak mümkün değil. WandaVision Rotten Tomatoes üzerinden tam 85 kişi tarafından incelenmiş ve incelemelerin ortalaması %95. Metacritic üzerinde ise 26 inceleme bulunuyor. Oradaki ortalama puan ise 75. Genel olarak yorumlara bakıldığında ise oyunculuk anlamında çok iyi olduğu ve beklenmeyen tarzda bir yapım olduğu söylenmiş.
Ayrıca dizi için son bir video daha yayınlandı. Onu da aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Testleri yapılmıştır umarım. Hava kabarcıkları sert bir düşmenin etkisiyle büzülüp kafayı yerdeki çakıllara vs. deldirirse anlamı yok. 15 saat de bataryanın iyi haliyle, kullanımla zayıfladıkça ne olacak? Buradan Edirne git gel minimum 10 saat tutar hiç durmadan ve iyi bir performans ve hava koşulu ile. Normal şekilde 15 saati buluyor. Yani çok uzun sürüşlerde powerbank gezdirmek lazım buna özel.
Kaskı bir yere değdirseydiniz be..
ben hala bu özelliği kullanamıyorum.
batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.
Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...
Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü
Anında Mozart'a dönüşün....
Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?
:)
Arka Sokaklar :)))