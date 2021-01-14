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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor

    Marvel filmlerinin en önemli karakterlerinden biri olan Kaptan Amerika'nın, Chris Evans'ın tekrar karakteri canlandırması ile ekranlara dönmesi için görüşme yapılıyor.
    3 sa.
    1,3b
    23
    4
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor
    Tam Boyutta Gör

    Disney'in 2008 yılında Iron Man ile başladığı Marvel Sinematik Evreni her yıl çıkan filmler ile genişledi ve belki de şu an için sinema sektörünün en büyük markalarından biri haline geldi. Markanın bu kadar büyümesinde de birçok karakterin payı var ancak Kaptan Amerika'nın bu listede üst sıralarda olduğunu söylemek gerek.

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    Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile de evrenin odağındaki birçok karaktere veda edilmişti. Kaptan Amerika için de güzel bir veda yazılmıştı. Ancak son çıkan haberler işleri biraz karıştırdı. Deadline'ın haberine göre şu anda stüdyo ve Chris Evans, Kaptan Amerika'nın dönmesi için görüşüyor.

    Ancak stüdyo da Kaptan Amerika'yı direkt olarak döndürmenin çok riskli ve yanlış bir karar olduğunun farkında. Yani karakteri yalnızca başka bir filmde gözükmesi için konuşuluyor. Iron Man'in ilk Spider-Man filminde gözükmesi gibi.

    Bu anlaşmanın nereye gideceği veya hangi yapımda gözükmesini düşündükleri ne yazık ki bilinmiyor. Deadline'ın haberine göre anlaşma büyük oranda sağlanmış gibi duruyor. Kaptan Amerika'nın en az bir, muhtemelen de iki farklı yapımda gözükmesi planlanıyor.



    https://www.ign.com/articles/captain-america-chris-evans-mcu-reprise-role-marvel-studios Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Sky_Vision

    batarya 15 saat dayanıyorsa 16. saate öldürüyormu ? öyle ürün mü olur yahu :) Gereksiz urun gelistirmek trend oldu resmen. Faydali bir halt yapinda millet golgesinde serinlesin.

    11 saat önce
    Bloodin

    Tamam can sağlığından önemli değil ama tek kullanımlık bir şeye 400 euro vermek de ne bileyim...

    11 saat önce
    TheJudgé

    Oney laa adamın gaffası patlamış mısıra dönüştü

    18 saat önce
    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    1 gün önce
    ccc231

    :)

    1 gün önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen 231407
    Valla ya çok özledik . Özellikle sinemada izleme keyfi bambaşkaydı .
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    karekök122 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    La daha yeni gitmişti zaten adam 😂 Yakında Tony Stark haberlerini de görürüz herhalde
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    BigMajestic (Sezer Demir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şubatda middle east'e disney+ ın açılması ile umarım ülkemizede özel bir fiyatlandırma ile gelirde izleriz bütün film ve dizileri. Özellikle yeni marvel dizilerini, clone wars ve mandalorian'ı izlemek için bekliyorum.
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    231407 (Barış Özdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özledik Marvel filmlerini
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Moueson 2 sa. ( Mesaj Silindi ) 231407
    Valla ya çok özledik . Özellikle sinemada izleme keyfi bambaşkaydı .
    Yanıtla +4
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