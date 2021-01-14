Kaptan Amerika rolünü tekrar oynaması için Chris Evans ile görüşülüyor

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Disney'in 2008 yılında Iron Man ile başladığı Marvel Sinematik Evreni her yıl çıkan filmler ile genişledi ve belki de şu an için sinema sektörünün en büyük markalarından biri haline geldi. Markanın bu kadar büyümesinde de birçok karakterin payı var ancak Kaptan Amerika'nın bu listede üst sıralarda olduğunu söylemek gerek.

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Avengers Infinity War ve Avengers Endgame ile de evrenin odağındaki birçok karaktere veda edilmişti. Kaptan Amerika için de güzel bir veda yazılmıştı. Ancak son çıkan haberler işleri biraz karıştırdı. Deadline'ın haberine göre şu anda stüdyo ve Chris Evans, Kaptan Amerika'nın dönmesi için görüşüyor.

Ancak stüdyo da Kaptan Amerika'yı direkt olarak döndürmenin çok riskli ve yanlış bir karar olduğunun farkında. Yani karakteri yalnızca başka bir filmde gözükmesi için konuşuluyor. Iron Man'in ilk Spider-Man filminde gözükmesi gibi.

Bu anlaşmanın nereye gideceği veya hangi yapımda gözükmesini düşündükleri ne yazık ki bilinmiyor. Deadline'ın haberine göre anlaşma büyük oranda sağlanmış gibi duruyor. Kaptan Amerika'nın en az bir, muhtemelen de iki farklı yapımda gözükmesi planlanıyor.

https://www.ign.com/articles/captain-america-chris-evans-mcu-reprise-role-marvel-studios

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