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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor

    Marvel'ın Disney Plus'ta yayınlanan yeni dizisi WandaVision'ın final bölümü yaklaştı. Teoriler fazlasıyla artmışken yönetmenden bir uyarı geldi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Mart 2021, 18:00 (4 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor
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    Marvel'ın sinemada kurduğu evren bildiğiniz gibi Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizilerle daha da genişleyecek. Bu dizilerden ilki olan WandaVision da geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başladı.

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    Başlangıçta klasik Marvel yapımlarından çok daha farklı dursa da her bölümün ardından klasik Marvel yapımlarına daha da benzedi. Özellikle son birkaç bölümdür işlerin de karışması ile birlikte tüm sosyal medya teoriler ile dolmuş durumda. Hayranların beklentisi de bir hayli yüksek.

    Ancak geçtiğimiz saatlerde son bölümün yönetmenliğini yapan Matt Shakman, hayranların final bölümü için beklentilerini biraz düşürmesi gerektiğini söyledi. Kesinlikle çok iyi bir bölüm olduğunu söyleyen Matt Shakman, hayranların kurduğu teroilerden ne kadar heyecanlı olduklarını anladığını ancak beklentinin biraz düşürülmesi gerektiğini söyledi. Belli ki bazı teoriler gerçekleşmeyecek.

    Final bölümü için özellikle en büyük beklenti önemli ve tanınan bir karakterin gelmesi ve X-Men ile bir şekilde bağ kurulması. Final bölümü 5 Mart'ta Disney Plus üzerinden yayınlanacak.



    https://www.gamesradar.com/wandavision-episode-9-might-be-a-disappointing-finale-for-some-fans-warns-director/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    dermeister01 (burak sezgin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    beklediğim gibi klişe oğlu klişe, vasat altı bir final yaptı. Yazık ettiler güzelim diziye...
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    V Venom59 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fanların bu furyaya son vermesi lazım artık. Marvel filmi çıkmadan daha sonraki filmi düşünüyor insanlar. Ufacık bir şey görünce hemen her yerde teori videoları doluşuyor, ufacık şeylere bile tonca düşünce sığdırabiliyorlar. Her filmde gönderme oluyor, Marvel takipçilerinin de beklentiye girmesi için illa gönderme olması gerekmiyor. Az önce dediğim gibi eften püften sebeplere bile tonca teori üretiyorlar zaten.

    X-Men'in film hakları Marvel'e geçtiğinden beri herkes bir şeyler bekliyor tabi ama doğru zamanda zaten bir şekilde ortaya çıkartacaklardır. Ne bu acele ? Bırakın bu diziyi önceki filmlerde bile x-men bağlantısı arıyorlar sonra ortada hiçbir şey olmamasına rağmen.

    Ben hiçbir beklentim olmadan izledim bölümleri, ilk bölümlerde sıkıldım ama sonra iyi gitti. Final de ortalamaydı, kötü diyemem ama iyi de diyemem. Umarım Pietro mevzusu gösterildiği gibi saçma bir şekilde bitmez çok söverim, en çok tepkimi çeken de burası oldu zaten.
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    westberlin (Maykıl Ceksın) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çizgi Roman takipçileri bu işin sonunun "No More Mutans"a gideceğini düşünmekte sonuna kadar haklılar. Sen her bölümde ilmek ilmek "House of M"e gönderme yap, sonunda insanlar Magneto bekleyince kıvır.
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    A azizfikri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İkinci bölümden sonra bıraktım. Hayranlarına hayranım.
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    dermeister01 (burak sezgin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sondan bir önceki bölüm zaten benim beklentimi düşürdü koca bölümü flashback lerle geçtiler. dizi her hafta geriye gitti
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    N Naruto45 3 gün ( Mesaj Silindi ) dermeister01
    Kötü oldu dicem fakat geçmişide görmüş olduk neyseki yarın hasret bitiyor
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam haklı, Magneto falan bekleyenler olmuş, böyle dizide son bölümde tanıtılacak karakter mi? Strange dışında birini bekleyince abartıyorlar ondan.
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    scientia 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    if Wanda is the problem, she has to be our solution demişti Monica. Demek ki Wanda insafa gelip villain'ı yenecek.
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    cebrail.bsrn (cebrail başaran) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Amaçları milletin gazını alıp, son bölüm orta halli ya da kötü gelince tepkileri azaltmak. Beklenti düşerse tepkide az olur çünkü...
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    S Sirkadyen 3 gün ( Mesaj Silindi ) cebrail.bsrn
    Dizi direk olarak Doctor Strange'in ikinci filmine bağlanacak. Önemli olayları dizi finaline değil de filme saklamaları gayet olağan, yabancı forumlarda da herkes bas bas bağırıyor zaten dizinin sonu filmin başı olacak beklentilerinizi yükseltmeyin diye.
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