WandaVision yönetmeni, son bölümde hayranların hayal kırıklığına uğrayabileceğini söylüyor

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Marvel'ın sinemada kurduğu evren bildiğiniz gibi Disney Plus'ta yayınlanacak olan dizilerle daha da genişleyecek. Bu dizilerden ilki olan WandaVision da geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başladı.

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Başlangıçta klasik Marvel yapımlarından çok daha farklı dursa da her bölümün ardından klasik Marvel yapımlarına daha da benzedi. Özellikle son birkaç bölümdür işlerin de karışması ile birlikte tüm sosyal medya teoriler ile dolmuş durumda. Hayranların beklentisi de bir hayli yüksek.

Ancak geçtiğimiz saatlerde son bölümün yönetmenliğini yapan Matt Shakman, hayranların final bölümü için beklentilerini biraz düşürmesi gerektiğini söyledi. Kesinlikle çok iyi bir bölüm olduğunu söyleyen Matt Shakman, hayranların kurduğu teroilerden ne kadar heyecanlı olduklarını anladığını ancak beklentinin biraz düşürülmesi gerektiğini söyledi. Belli ki bazı teoriler gerçekleşmeyecek.

Final bölümü için özellikle en büyük beklenti önemli ve tanınan bir karakterin gelmesi ve X-Men ile bir şekilde bağ kurulması. Final bölümü 5 Mart'ta Disney Plus üzerinden yayınlanacak.

https://www.gamesradar.com/wandavision-episode-9-might-be-a-disappointing-finale-for-some-fans-warns-director/

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