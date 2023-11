WarioWare Move It - inceleme: Eğlenceli bir parti oyunu

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında bir markanın isminden yararlanmanın pek çok örneğini görmüşsünüzdür. Ancak ismi halihazırda markalaşan bir oyundaki tüm karakterlerin de ayrı ayrı birer markaya dönüşmesi ve isimlerinin altında oyun serileri oluşması daha çok Nintendo’ya ve Mario’ya özgü bir durum.

İlk olarak 1992 yılındaki Super Mario Land 2: 6 Golden Coins ile karşımıza çıkan Wario karakteri 2003 yılından bu yana WarioWare ismiyle kendi oyun serisini başlattı. Özellikle Nintendo Wii’nin harekete duyarlı kontrolcüleri ve bunu temel alarak geliştirilen oyun yelpazesinin önemli parçalarından biri olan WarioWare serisi 2021’deki Get It Together sonrası bu kez Move It ile yine Switch üzerinde oyuncularla buluştu.

Oynanışla ilgili detaylara geçmeden önce oyunun tamamen hareket sensörleri üzerine kurulu olduğunu ve bu nedenle Joy-con zorunluluğu bulunduğunu hatırlatalım. Eğer ki sadece Lite versiyon Switch sahibiyseniz bu oyunu deneyimleyemiyorsunuz.

Aslında bu açıklama bile bizi nasıl bir oyun beklediğine dair az çok fikir veriyor. WarioWare: Move It, içerisinde yüzlerce mini oyun barındıran ve her oyunda hareket sensörlerinin nimetlerinden farklı şekilde yararlanan bir yapım.

Nasıl ki Mortal Kombat oyunlarında esas amaç dövüş olmasına karşın bunu kurguya yedirerek bir hikaye modu oluşturulabiliyorsa bu oyunda da benzer şekilde bir hikaye moduna yer verilmiş. Tabi hikayeden o tarz bir ciddiyet beklememek gerek. Wario’nun Mario’ya oranla son derece itici bir karakter olması bu moddaki anlatım diline de eğlenceli bir şekilde yansıtılmış ve çoğu mobil oyundan aşina olduğumuz bölüm bölüm ilerlenen bir yapı sunulmuş.

Ara sahnelerle birlikte WarioWare dünyasındaki karakterlerle tanışma ve hikayenin detaylarını öğrenme fırsatı buluyoruz. Akabinde de bu ara sahneler bizi mini oyunlarla hikayeyi ilerleteceğimiz sekanslara bağlıyor.

Daha önce de belirttiğim gibi oyunda yüzlerce farklı mini oyun var. Bu da her defasında farklı bir deneyim yaşamanızı ve acaba birazdan ne yapacağım derken daha uzun süreleri oyun başında geçirmenizi, bununla birlikte heyecanınızı da yüksek tutmanızı sağlıyor.

Mini oyunlar sadece oyundan oyuna yapılacak farklı olaylarla değil, atmosfer hatta grafik anlamında da birbirlerinden ayrılıyorlar. Yani örneğin bir mini oyunda Animal Crossing oyunlarına benzer bir temada oynarken bir başka mini oyunda Super Mario 64 içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz. WarioWare: Move It, bu anlamda Nintendo oyunlarından seçkiler tadında bir iş koymuş ortaya.

Hikaye modunun yanı sıra dilerseniz tek başınıza dilerseniz de 2 kişi veya 4 kişi olarak oynayabileceğiniz mini oyunlar var. Bu oyunların bazılarında arkadaşlarınızla iş birliği içerisinde verilen görevleri tamamlamaya çalışırken bazılarındaysa birbirinizle yarışa giriyorsunuz. Tek kişilik mini oyunlarda da aynı oyunu daha zorlu kademelerde oynayarak yeteneklerinizi sınayabileceğiniz seçenekler mevcut.

Peki gelelim esas soruya. Yüzlerce mini oyun diyoruz, iyi hoş da bu oyunlar ne kadar eğlenceli? Cevap veriyorum; fazlasıyla!

Özellikle günümüzde bir çok firma oyunlarını açık dünyalarla genişletmeye, tekrar eden görevlerle oyun süresini uzatmaya ve oyuncuyu ana odaktan koparacak bir sürü yan görevle içinden çıkması zor bir karmaşaya iterken, bir oyunun çıkıp burada kafa yormak yok, 5’er, 10’ar saniyelik mini oyunlarla eğlence vaad ediyorum demesi büyük nimet. Eğer oyun oynamak bir kafa dağıtma aracıysa bu oyun bunu fazlasıyla başarıyor.

WarioWare: Move It, öyle grafiğiyle, sesiyle, müziğiyle, atmosferiyle tanımlanacak oyunlardan değil. Yani elbette bir görsel tarzı var, sunumu var ama her defasında bambaşka deneyimler yaşatmaya çalıştığı için kendinizi sürekli farklı oyunlar oynarken buluyorsunuz. Burada esas şapka çıkarılması gereken detaysa bu kadar farklı dinamiğin sorunsuz bir şekilde işliyor olması. Bir mekanik oturtup bunun üzerine oyun inşa etmek yerine bir sürü farklı mekanikle tek bir oyun inşa etmek gerçekten takdir edilesi bir iş.

Zaten Nintendo’nun büyük oyun markalarının en önemli noktalarından biri de yıllardır yapmayı bildikleri ve dinamiklerini oturttukları oyunları daha ileri taşıma düsturuyla hareket etmeleri. Özellikle günümüz oyun dünyasında hatasız çıkış yapan oyun sayısı günden güne azalırken bu konu daha da önem kazanıyor.

WarioWare: Move It’in gerek tek kişilik oyunlarında gerekse de ofiste arkadaşlarımla birlikte oynarken fazlasıyla keyif aldığımı söyleyebilirim. Ailecek veya arkadaş ortamında birlikte eğlenmek isteyen Nintendo oyuncularının oyun kütüphanesinde mutlaka olması gereken oyunlardan bir liste yapacak olsaydım bu oyuna da mutlaka yer verirdim. Eğlenceli yapısı, yer yer zorlayan bazen de “aa bu kadarcık mıydı?” dedirten oyunlarıyla WarioWare: Move It’in keyifli saatler geçirmenize olanak tanıyacak bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Bu yazımızda Nintendo Switch’in en yeni oyunlarından WarioWare: Move It’e yakından baktık. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.

