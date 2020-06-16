Warner Bros. Interactive satılıyor

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Warner Bros. Home bünyesinde bugüne kadar önemli oyunlar geliştiren ve ses getiren Warner Bros. Interactive iştiraki ağır borçları nedeniyle satılığa çıkarılıyor. Potansiyel alıcılar borçlarıyla birlikte iştiraki kabul etmek zorunda.

Warner Bros. Interactive kimdir?

Warner Bros. Interactive genelde Warner Bros. Home çatı firmasının filmlerine ve dizilerine yönelik oyunlar geliştiriyordu. Harry Potter, Game of Thrones ve The Lego Movie yanında Mortal Kombat gibi bağımsız efsaneleri de mevcuttu.

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2018 yılında tamamlanan sözleşme ile birlikte Time Warner ya da şimdiki adıyla WarnerMedia 108 milyar dolar karşılığında AT&T operatörüne satılmıştı. Warner Bros. Theatre, Warner Bros. Home, Warner Bros. Pictures gibi pek çok iştirak daha doğrusu tüm Warner Bros. İştirakleri bu sayede AT&T çatısı altına girdi.

Ne var ki bu denli büyük bir yatırım yapan AT&T oluşan borçların yükünü taşımak istemedi. Warner Bros. Interactive iştirakinin 4 milyar dolar civarında bir meblağ ile satılmak istendiği belirtiliyor ancak bu iştirakin toplam borcu 200 milyon dolara yaklaşmış durumda. Yapımlar çok satmasına rağmen maliyetlerin daha yüksek olması borç batağını arttırdı.

Warner Bros. Interactive satışı için Take-Two Interactive, Electronic Arts ve Activision Blizzard ile görüşüldüğü ifade ediliyor. Henüz net bir alıcı veya satış meblağı resmi olarak açıklanmış değil.

https://www.techpowerup.com/268575/at-t-looking-to-sell-warner-bros-gaming-division

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