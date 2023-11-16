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    Anlık Bildirim

    watchOS 10.2, Apple Watch'un kullanışlı özelliğini geri getiriyor

    Apple, yeni watchOS 10.2 beta sürümünü yayınladı. Güncelleme, WatchOS 10 ile kaldırılan faydalı Apple Watch özelliğini geri getiriyor.                           
    watchos 10.2 beta apple watch kaydırarak saat yüzü değiştirme Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni yayınladığı üçüncü watchOS 10.2 beta sürümü, watchOS 10 güncellemesiyle kaldırılan saat yüzlerini değiştirmeye yönelik bir Apple Watch özelliğini geri getiriyor.

    Kaydırma ile saat yüzünü değiştirme özelliği isteğe bağlı olacak

    watchOS 10.2 ile birlikte kullanıcılar artık çok hızlı bir şekilde aktif kadranı değiştirebilecek. Saat görünümünde sola veya sağa kaydırıldığında ayarlanmış mevcut saat kadranları arasında geçiş yapılabilecek. Ancak, bu özellik varsayılan olarak açık gelmiyor. Kullanabilmek için Apple Watch Saat ayarları menüsü altından açmak gerekiyor.

    Apple, watchOS 9’da herhangi bir ayar yapmadan saat yüzlerini kaydırma hareketiyle değiştirmeye izin veriyordu. Saat yüzlerinin çok kolay bir şekilde yanlışlıkla değişmesine dair Apple, kullanıcılardan çok fazla eleştiri almış olacak ki, watchOS 10’da bu özelliği kaldırdı ve aktif saat görünümünü değiştirmek için uzun basma gerekliliği getirdi. Şirket, şimdi bu özelliği geri getiriyor. WatchOS 10.2 ile birlikte kullanıcı, isterse bu özelliği kullanacak, istemezse kapalı tutacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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