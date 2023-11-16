watchOS 10.2, Apple Watch'un kullanışlı özelliğini geri getiriyor

Kaydırma ile saat yüzünü değiştirme özelliği isteğe bağlı olacak
watchOS 10.2 ile birlikte kullanıcılar artık çok hızlı bir şekilde aktif kadranı değiştirebilecek. Saat görünümünde sola veya sağa kaydırıldığında ayarlanmış mevcut saat kadranları arasında geçiş yapılabilecek. Ancak, bu özellik varsayılan olarak açık gelmiyor. Kullanabilmek için Apple Watch Saat ayarları menüsü altından açmak gerekiyor.
Apple, watchOS 9’da herhangi bir ayar yapmadan saat yüzlerini kaydırma hareketiyle değiştirmeye izin veriyordu. Saat yüzlerinin çok kolay bir şekilde yanlışlıkla değişmesine dair Apple, kullanıcılardan çok fazla eleştiri almış olacak ki, watchOS 10’da bu özelliği kaldırdı ve aktif saat görünümünü değiştirmek için uzun basma gerekliliği getirdi. Şirket, şimdi bu özelliği geri getiriyor. WatchOS 10.2 ile birlikte kullanıcı, isterse bu özelliği kullanacak, istemezse kapalı tutacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.