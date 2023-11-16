Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni yayınladığı üçüncü watchOS 10.2 beta sürümü, watchOS 10 güncellemesiyle kaldırılan saat yüzlerini değiştirmeye yönelik bir Apple Watch özelliğini geri getiriyor.

Apple Watch'lar için watchOS 10.1.1 güncellemesi yayınlandı 1 hf. önce eklendi

Kaydırma ile saat yüzünü değiştirme özelliği isteğe bağlı olacak

watchOS 10.2 ile birlikte kullanıcılar artık çok hızlı bir şekilde aktif kadranı değiştirebilecek. Saat görünümünde sola veya sağa kaydırıldığında ayarlanmış mevcut saat kadranları arasında geçiş yapılabilecek. Ancak, bu özellik varsayılan olarak açık gelmiyor. Kullanabilmek için Apple Watch Saat ayarları menüsü altından açmak gerekiyor.

Apple, watchOS 9’da herhangi bir ayar yapmadan saat yüzlerini kaydırma hareketiyle değiştirmeye izin veriyordu. Saat yüzlerinin çok kolay bir şekilde yanlışlıkla değişmesine dair Apple, kullanıcılardan çok fazla eleştiri almış olacak ki, watchOS 10’da bu özelliği kaldırdı ve aktif saat görünümünü değiştirmek için uzun basma gerekliliği getirdi. Şirket, şimdi bu özelliği geri getiriyor. WatchOS 10.2 ile birlikte kullanıcı, isterse bu özelliği kullanacak, istemezse kapalı tutacak.

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watchOS 10.2, Apple Watch'un kullanışlı özelliğini geri getiriyor