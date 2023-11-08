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    Anlık Bildirim

    Apple, watchOS 10.1.1 güncellemesini yayınladı: Önemli bir sorun giderildi!

    Apple, 7 Kasım'da iOS 17.1.1 güncellemesiyle birlikte watchOS 10.1.1 sürümünü de yayınladı. Eski ve yeni tüm Apple Watch modellerini etkileyen bir sorun giderildi.
    apple watchos 10.1.1 apple watch yenilikler neler Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz hafta watchOS 10.1 güncellemesini yayınlamış ve yeni Apple Watch Series 9’un kilit özelliği “çift dokunuş hareketi” gelmişti. Bugün de watchOS 10.1.1 güncellemesi yayınlandı ki, bazı Apple Watch kullanıcılarının yaşadığı hızlı pil tüketimi sorununu gidermesi açısından bu güncelleme kritik.

    Hızlı pil tüketimi sorunu çözüldü

    WatchOS 10.1.1 sürümü, Çift Dokunma ve NameDrop desteği getiren watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından iki hafta sonra geldi. Bugünkü güncelleme, bazı Apple Watch modellerinin pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu gideriyor. Apple Watch piliyle ilgili şikayetler watchOS 10.1’in yayınlanmasından sonra ortaya çıktı ve Apple, gelecek yazılım sürümünde pil sorununun çözüleceğini söylemişti.

    Şu anda test edilen watchOS 10.2 güncellemesinin iOS 17.2 ile birlikte Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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