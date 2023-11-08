Apple, watchOS 10.1.1 güncellemesini yayınladı: Önemli bir sorun giderildi!

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz hafta watchOS 10.1 güncellemesini yayınlamış ve yeni Apple Watch Series 9’un kilit özelliği “çift dokunuş hareketi” gelmişti. Bugün de watchOS 10.1.1 güncellemesi yayınlandı ki, bazı Apple Watch kullanıcılarının yaşadığı hızlı pil tüketimi sorununu gidermesi açısından bu güncelleme kritik.

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Hızlı pil tüketimi sorunu çözüldü

WatchOS 10.1.1 sürümü, Çift Dokunma ve NameDrop desteği getiren watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından iki hafta sonra geldi. Bugünkü güncelleme, bazı Apple Watch modellerinin pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu gideriyor. Apple Watch piliyle ilgili şikayetler watchOS 10.1’in yayınlanmasından sonra ortaya çıktı ve Apple, gelecek yazılım sürümünde pil sorununun çözüleceğini söylemişti.

Şu anda test edilen watchOS 10.2 güncellemesinin iOS 17.2 ile birlikte Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

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Apple Watch'lar için watchOS 10.1.1 güncellemesi yayınlandı