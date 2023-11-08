Apple, watchOS 10.1.1 güncellemesini yayınladı: Önemli bir sorun giderildi!

Hızlı pil tüketimi sorunu çözüldü
WatchOS 10.1.1 sürümü, Çift Dokunma ve NameDrop desteği getiren watchOS 10.1 güncellemesinin yayınlanmasının ardından iki hafta sonra geldi. Bugünkü güncelleme, bazı Apple Watch modellerinin pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine neden olan bir sorunu gideriyor. Apple Watch piliyle ilgili şikayetler watchOS 10.1’in yayınlanmasından sonra ortaya çıktı ve Apple, gelecek yazılım sürümünde pil sorununun çözüleceğini söylemişti.
Şu anda test edilen watchOS 10.2 güncellemesinin iOS 17.2 ile birlikte Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.