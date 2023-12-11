Apple, iOS 17.2 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Bir ayı aşkın süredir beta testinin ardından iOS 17.2 güncellemesi nihayet iPhone kullanıcılarına sunuldu. Çok beklenen Günlük (Journal) uygulaması ile birlikte Apple uygulamalarında ufak yenilikler getiriyor.

iOS 17.2 ve iPadOS 17.2, Apple kullanıcılarının hayatlarındaki önemli anları kaydetmesine olanak sağlamak için tasarlanan yeni Günlük uygulamasını içeriyor. Günlük uygulaması, günlük kaydı önerileri, planlanmış bildirimler, fotoğraf, konum ve daha fazlasını ekleme seçeneği sunuyor. iOS 17.2, iPhone 15 Pro modelleri için Eylem düğmesine Çevir uygulamasını atama imkanı veriyor. 15 Pro’lar artık Apple Vision Pro gözlükte 3D olarak izlenebilecek uzamsal video kaydı yapabiliyor. Mesajlar uygulaması, sohbetteki ilk okunmamış mesaja gitmek için yeni bir kısayol ile birlikte sohbetlere çıkartma ile yanıtlama seçeneği ekliyor. Güncelleme, Siri ile Sağlık verilerine erişme, yeni Hava Durumu ve Saat widgetları, Apple Müzik’te favorilere eklenen parçalardan oluşan çalma listesi ve fazlasını getiriyor.

iOS 17.2 ile gelen yenilikler

Yeni Günlük (Journal uygulaması

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Eylem düğmesi için Çeviri seçeneği

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için uzamsal video kaydı

iPhone 15 Pro’lar için telefoto kameranın odaklama hızını iyileştirir

Mesajlarda konuşmalara çıkartma ekleme, Memoji güncellemeleri, iletişim Anahtarı Doğrulaması

Hava durumu güncellemeleri ve yeni widget görünümleri

Siri ile sağlık uygulaması verilerine erişme

AirDrop iyileştirmeleri

Yeni Dijital Saat araç takımı

Gelişmiş otomatik doldurma

Yeni klavye düzenleri

iPhone 13 ve 14 modelleri için Qi2 şarj cihazı desteği

Bazı araçlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorunu giderir

iOS 17.2 güncellemesini alan modeller

iPhone XR, XS ve XS Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

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iOS 17.2 çıktı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler