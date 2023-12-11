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    Apple, iOS 17.2 güncellemesini yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iPhone için iOS 17.2, iPad için iPadOS 17.2 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 17 sürümü, Günlük uygulaması ile birlikte AirDrop, Bekleme modu ve Apple Müzik'e yeni özellikler getiriyor.
    ios 17.2 çıktı iphone gelen yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bir ayı aşkın süredir beta testinin ardından iOS 17.2 güncellemesi nihayet iPhone kullanıcılarına sunuldu. Çok beklenen Günlük (Journal) uygulaması ile birlikte Apple uygulamalarında ufak yenilikler getiriyor.

    iOS 17.2 ve iPadOS 17.2, Apple kullanıcılarının hayatlarındaki önemli anları kaydetmesine olanak sağlamak için tasarlanan yeni Günlük uygulamasını içeriyor. Günlük uygulaması, günlük kaydı önerileri, planlanmış bildirimler, fotoğraf, konum ve daha fazlasını ekleme seçeneği sunuyor. iOS 17.2,  iPhone 15 Pro modelleri için Eylem düğmesine Çevir uygulamasını atama imkanı veriyor. 15 Pro’lar artık Apple Vision Pro gözlükte 3D olarak izlenebilecek uzamsal video kaydı yapabiliyor. Mesajlar uygulaması, sohbetteki ilk okunmamış mesaja gitmek için yeni bir kısayol ile birlikte sohbetlere çıkartma ile yanıtlama seçeneği ekliyor. Güncelleme, Siri ile Sağlık verilerine erişme, yeni Hava Durumu ve Saat widgetları, Apple Müzik’te favorilere eklenen parçalardan oluşan çalma listesi ve fazlasını getiriyor.

    iOS 17.2 ile gelen yenilikler

    • Yeni Günlük (Journal uygulaması
    • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Eylem düğmesi için Çeviri seçeneği
    • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max için uzamsal video kaydı
    • iPhone 15 Pro’lar için telefoto kameranın odaklama hızını iyileştirir
    • Mesajlarda konuşmalara çıkartma ekleme, Memoji güncellemeleri, iletişim Anahtarı Doğrulaması
    • Hava durumu güncellemeleri ve yeni widget görünümleri
    • Siri ile sağlık uygulaması verilerine erişme
    • AirDrop iyileştirmeleri
    • Yeni Dijital Saat araç takımı
    • Gelişmiş otomatik doldurma
    • Yeni klavye düzenleri
    • iPhone 13 ve 14 modelleri için Qi2 şarj cihazı desteği
    • Bazı araçlarda kablosuz şarjı engelleyen bir sorunu giderir

    iOS 17.2 güncellemesini alan modeller

    • iPhone XR, XS ve XS Max
    • iPhone 11, iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
    • iPhone SE (3. nesil)
    • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
    • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 8 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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