Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 11.2 RC yayınlandı: Apple Watch'ların pil sağlığı normale döndü

    Apple, watchOS 11.2 RC'yi yayınladı. Final öncesi sürüm, bazı Apple Watch kullanıcılarının şikayet ettiği pil sağlığı sorununu gideriyor ve yeni bir özellik getiriyor.
    apple watch watchos 11.2 rc indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, yakın zamanda geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.2, macOS 15.2 ve watchOS 11.2 RC sürümünü yayınladı. Güncelleme, Apple Watch tarafında önemli bir sorunu gideriyor. Bazı Apple Watch kullanıcılarının şikayet ettiği pil sağlığının düşmesi sorununu çözüyor.

    watchOS 11.2 Beta 2 ve Beta 3 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar, pil sağlığının yanlış veriler gösterdiğini bildirdi. Bir kullanıcı, yepyeni Apple Watch Ultra 2 saatinde watchOS 11.2 beta güncellemesini yükledikten sonra pil sağlığının %94’e düşmesinden şikayet etti. Resmi sürüm notlarına göre, Apple watchOS 11.2 RC sürümüyle yanlış pil sağlığı bilgisi hatasını düzeltti. Reddit’teki bir kullanıcı da doğruladı.

    watchOS 11.2 güncellemesi, kullanıcıların Apple Watch'taki Kamera Kumandası uygulamasını kullanarak iPhone'da kaydettikleri videoyu duraklatmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/12/05/watchos-11-2-camera-remote-pause-video/ https://developer.apple.com/documentation/watchos-release-notes/watchos-11_2-release-notes
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zincirlikuyudan beşiktaş"a nasıl gidilir ziraat süper şube nedir 2+1 otobüs teker üstü koltuk numaraları no3 değerlik chrono trigger türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız