watchOS 11.2 RC yayınlandı: Apple Watch'ların pil sağlığı normale döndü

Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda geliştiriciler ve meraklılar için iOS 18.2, macOS 15.2 ve watchOS 11.2 RC sürümünü yayınladı. Güncelleme, Apple Watch tarafında önemli bir sorunu gideriyor. Bazı Apple Watch kullanıcılarının şikayet ettiği pil sağlığının düşmesi sorununu çözüyor.

iOS 18.2 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler 1 gün önce eklendi

watchOS 11.2 Beta 2 ve Beta 3 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar, pil sağlığının yanlış veriler gösterdiğini bildirdi. Bir kullanıcı, yepyeni Apple Watch Ultra 2 saatinde watchOS 11.2 beta güncellemesini yükledikten sonra pil sağlığının %94’e düşmesinden şikayet etti. Resmi sürüm notlarına göre, Apple watchOS 11.2 RC sürümüyle yanlış pil sağlığı bilgisi hatasını düzeltti. Reddit’teki bir kullanıcı da doğruladı.

watchOS 11.2 güncellemesi, kullanıcıların Apple Watch'taki Kamera Kumandası uygulamasını kullanarak iPhone'da kaydettikleri videoyu duraklatmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyor.

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watchOS 11.2 RC, Apple Watch'ların pil sağlığı sorununu çözüyor