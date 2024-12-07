watchOS 11.2 RC yayınlandı: Apple Watch'ların pil sağlığı normale döndü

watchOS 11.2 Beta 2 ve Beta 3 güncellemesinden sonra bazı kullanıcılar, pil sağlığının yanlış veriler gösterdiğini bildirdi. Bir kullanıcı, yepyeni Apple Watch Ultra 2 saatinde watchOS 11.2 beta güncellemesini yükledikten sonra pil sağlığının %94’e düşmesinden şikayet etti. Resmi sürüm notlarına göre, Apple watchOS 11.2 RC sürümüyle yanlış pil sağlığı bilgisi hatasını düzeltti. Reddit’teki bir kullanıcı da doğruladı.
watchOS 11.2 güncellemesi, kullanıcıların Apple Watch'taki Kamera Kumandası uygulamasını kullanarak iPhone'da kaydettikleri videoyu duraklatmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekliyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/12/05/watchos-11-2-camera-remote-pause-video/ https://developer.apple.com/documentation/watchos-release-notes/watchos-11_2-release-notes Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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