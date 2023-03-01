Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz modda 1.6 milyon km, tek ciddi kaza yok

Tam Boyutta Gör Alphabet çatısı altında yer alan Waymo, otonom araçlarının sürücüsüz modda toplam 1 milyon mil (1.6 milyon km) yol kat ettiğini açıkladı. Şirketin otomobilleri sadece San Francisco'da direksiyonda sürücü olmadan yaklaşık 144.000 km yol kat etti.

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Sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo'ya göre kamuya açık yollarda yapılan 1 milyon mil, ortalama bir Amerikalı için dünya çevresinde 40 tura ya da direksiyon başında 80 yıla karşılık geliyor. Firma ayrıca güvenlik istatistiklerini de paylaştı.

Tam Boyutta Gör Şirketin araçları bu süreçte sadece iki kaza ve 18 ufak temas olayına karıştı. Toplam 20 olayda herhangi bir yaralanma bile olmadı. Buna ek olarak tüm vakaların yarısından fazlası başka bir arabanın duran bir Waymo aracına çarpması sonucunda meydana geldi.

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Tehlikeli türde çarpışma yaşanmadı

ABD'nin büyük şehirlerindeki 7/24 kesintisiz trafiğe rağmen Waymo, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) kaza araştırma veritabanındaki (FARS) ölümcül çarpışmaların %94'üne sebep olan türde hiçbir çarpışma yaşamadı.

Tam Boyutta Gör Meydana gelen olaylar bir veya daha fazla trafik ihlali ya da diğer araç sürücülerinini tehlikeli eylemlerini içeriyordu. Waymo'nun birkaç yıl önce dünyanın ilk sürücüsüz robot taksi hizmetini başlattığını da belirtelim.

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Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz 1.6 milyon km, ciddi kaza yok