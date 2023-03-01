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    Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz modda 1.6 milyon km, tek ciddi kaza yok

    Alphabet'in sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo şirketi otonom araçlarının kamuya açık yollarda 1.6 milyon kilometre yol yaptığını ve tek bir ciddi kaza meydana gelmediğini duyurdu.
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    Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz 1.6 milyon km, ciddi kaza yok Tam Boyutta Gör
    Alphabet çatısı altında yer alan Waymo, otonom araçlarının sürücüsüz modda toplam 1 milyon mil (1.6 milyon km) yol kat ettiğini açıkladı. Şirketin otomobilleri sadece San Francisco'da direksiyonda sürücü olmadan yaklaşık 144.000 km yol kat etti.

    Sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo'ya göre kamuya açık yollarda yapılan 1 milyon mil, ortalama bir Amerikalı için dünya çevresinde 40 tura ya da direksiyon başında 80 yıla karşılık geliyor. Firma ayrıca güvenlik istatistiklerini de paylaştı.

    Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz 1.6 milyon km, ciddi kaza yok Tam Boyutta Gör
    Şirketin araçları bu süreçte sadece iki kaza ve 18 ufak temas olayına karıştı. Toplam 20 olayda herhangi bir yaralanma bile olmadı. Buna ek olarak tüm vakaların yarısından fazlası başka bir arabanın duran bir Waymo aracına çarpması sonucunda meydana geldi.

    Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz 1.6 milyon km, ciddi kaza yok Tam Boyutta Gör

    Tehlikeli türde çarpışma yaşanmadı

    ABD'nin büyük şehirlerindeki 7/24 kesintisiz trafiğe rağmen Waymo, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) kaza araştırma veritabanındaki (FARS) ölümcül çarpışmaların %94'üne sebep olan türde hiçbir çarpışma yaşamadı.

    Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz 1.6 milyon km, ciddi kaza yok Tam Boyutta Gör
    Meydana gelen olaylar bir veya daha fazla trafik ihlali ya da diğer araç sürücülerinini tehlikeli eylemlerini içeriyordu. Waymo'nun birkaç yıl önce dünyanın ilk sürücüsüz robot taksi hizmetini başlattığını da belirtelim.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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