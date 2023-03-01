Waymo'dan büyük başarı: Sürücüsüz modda 1.6 milyon km, tek ciddi kaza yok

Sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo'ya göre kamuya açık yollarda yapılan 1 milyon mil, ortalama bir Amerikalı için dünya çevresinde 40 tura ya da direksiyon başında 80 yıla karşılık geliyor. Firma ayrıca güvenlik istatistiklerini de paylaştı.
Tehlikeli türde çarpışma yaşanmadı
ABD'nin büyük şehirlerindeki 7/24 kesintisiz trafiğe rağmen Waymo, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) kaza araştırma veritabanındaki (FARS) ölümcül çarpışmaların %94'üne sebep olan türde hiçbir çarpışma yaşamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.