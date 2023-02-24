ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para belli oldu: "Utanç verici"

Wall Street Journal'de yer alan habere göre Pentagon'un üç cismi vurmak üzere kullanılmasına onay verdiği dört adet AIM-9X Sidewinder füzesinin toplam maliyeti 1.5 milyon dolar. Hepsi bununla sınırlı değil dahası da var.
Toplam maliyet daha yüksek
Söz konusu hesaba enkaz araştırma maliyetleri dahil değil. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan yetkililer, üç UFO'nun düşürülmesinin toplam maliyetinin muhtemelen yüz binlerce dolar daha fazla olduğunu söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.