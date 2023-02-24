ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para belli oldu: "Utanç verici"

Tam Boyutta Gör ABD ordusunun geçtiğimiz günlerde düşürdüğü üç adet UFO'yu (tanımlanamayan uçan nesne) hatırlıyor olmalısınız. Hükümetin, muhtemelen sadece balondan ibaret olan bu nesneleri gökten indirmek için harcadığı para miktarı belli oldu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, biraya 1 milyar dolar yatırdı 1 gün önce eklendi

Wall Street Journal'de yer alan habere göre Pentagon'un üç cismi vurmak üzere kullanılmasına onay verdiği dört adet AIM-9X Sidewinder füzesinin toplam maliyeti 1.5 milyon dolar. Hepsi bununla sınırlı değil dahası da var.

Tam Boyutta Gör

Toplam maliyet daha yüksek

Söz konusu hesaba enkaz araştırma maliyetleri dahil değil. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan yetkililer, üç UFO'nun düşürülmesinin toplam maliyetinin muhtemelen yüz binlerce dolar daha fazla olduğunu söyledi.

Tam Boyutta Gör Ayrıca bu rakam Çin'in casus balonunun bir F-22 Raptor savaş uçağıyla düşürülmesi için harcanan parayı da içermiyor. Amerikalılar savunma bütçesinin böylesine "cömert" bir şekilde harcanmasından son derece rahatsız ve bunu utanç verici olarak görüyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para açıklandı