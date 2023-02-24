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    ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para belli oldu: "Utanç verici"

    Amerika'nın kısa süre önce gündeme gelen UFO'ları düşürmek için ne kadar para harcadığı belli oldu. ABD ordusu üç adet tanımlanamayan uçan nesneyi gökten indirmek için milyon dolarlık füze kullandı.
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    ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para açıklandı Tam Boyutta Gör
    ABD ordusunun geçtiğimiz günlerde düşürdüğü üç adet UFO'yu (tanımlanamayan uçan nesne) hatırlıyor olmalısınız. Hükümetin, muhtemelen sadece balondan ibaret olan bu nesneleri gökten indirmek için harcadığı para miktarı belli oldu.

    Wall Street Journal'de yer alan habere göre Pentagon'un üç cismi vurmak üzere kullanılmasına onay verdiği dört adet AIM-9X Sidewinder füzesinin toplam maliyeti 1.5 milyon dolar. Hepsi bununla sınırlı değil dahası da var.

    ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para açıklandı Tam Boyutta Gör

    Toplam maliyet daha yüksek

    Söz konusu hesaba enkaz araştırma maliyetleri dahil değil. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan yetkililer, üç UFO'nun düşürülmesinin toplam maliyetinin muhtemelen yüz binlerce dolar daha fazla olduğunu söyledi.

    ABD ordusunun üç UFO'yu düşürmek için harcadığı para açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca bu rakam Çin'in casus balonunun bir F-22 Raptor savaş uçağıyla düşürülmesi için harcanan parayı da içermiyor. Amerikalılar savunma bütçesinin böylesine "cömert" bir şekilde harcanmasından son derece rahatsız ve bunu utanç verici olarak görüyorlar.
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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