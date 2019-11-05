WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı

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Dünyanın en büyük HDD üreticilerinden Western Digital, Toshiba ve SanDisk’le gittiği ortaklık sayesinde önü daha açık SSD pazarına da geçişini sağladı. Öyle ki firma pazarda öncü olacak çözümler peşinde.

Daha rekabetçi SSD'ler yolda

Western Digital 2017 yılının ortalarında 64 katmanlı 768 Gb kapasiteli 3D QLC NAND geliştirmiş ancak süreçte ortaklık eden Toshiba’nın hacimli üretime yanaşmaması nedeniyle yongalar rafa kaldırılmıştı. Ardından geçtiğimiz yıl kolları sıvayan firma bu sefer 96 katmana çıkardığı 3D QLC NAND yongasıyla 1.33 Tb’a yükseldi.

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Nihayet mali konferansta yapılan duyuruya göre kapasitesiyle öne çıkacak hafıza kümeleri hacimli üretilmeye başlanıyor. Henüz yeni NAND Flash yongalarının yer alacağı sürücülerin ne zaman piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşılmasa da HDD’lerin karşısına GB başına fiyatıyla çıkabilecek seçeneklere yaklaşmak heyecan verici

https://www.anandtech.com/show/15053/western-digital-begins-shipments-of-96layer-3d-qlcbased-ssds-retail-products