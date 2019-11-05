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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı

    HDD piyasasının büyük oyuncularından WD SSD piyasasında da etkili isimlerden. Firma yıllardır geliştirme aşamasında olan yeni NAND Flash yongasıyla ilgili müjdeli haberi verdi.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı
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    Dünyanın en büyük HDD üreticilerinden Western Digital, Toshiba ve SanDisk’le gittiği ortaklık sayesinde önü daha açık SSD pazarına da geçişini sağladı. Öyle ki firma pazarda öncü olacak çözümler peşinde.

    Daha rekabetçi SSD'ler yolda

    Western Digital 2017 yılının ortalarında 64 katmanlı 768 Gb kapasiteli 3D QLC NAND geliştirmiş ancak süreçte ortaklık eden Toshiba’nın hacimli üretime yanaşmaması nedeniyle yongalar rafa kaldırılmıştı. Ardından geçtiğimiz yıl kolları sıvayan firma bu sefer 96 katmana çıkardığı 3D QLC NAND yongasıyla 1.33 Tb’a yükseldi.

    Ayrıca Bkz. "GDDR6 belleklerde 18Gbps devri"

    Nihayet mali konferansta yapılan duyuruya göre kapasitesiyle öne çıkacak hafıza kümeleri hacimli üretilmeye başlanıyor. Henüz yeni NAND Flash yongalarının yer alacağı sürücülerin ne zaman piyasaya sürüleceği bilgisi paylaşılmasa da HDD’lerin karşısına GB başına fiyatıyla çıkabilecek seçeneklere yaklaşmak heyecan verici



    https://www.anandtech.com/show/15053/western-digital-begins-shipments-of-96layer-3d-qlcbased-ssds-retail-products Yorum Yaz
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    labtek38 2 hf. en beğenilen
    Yaklaşık 4 yıl önce Samsung evo 960 almıştım 250 GB 450 ₺ ye. Geçen ay yeğenim aynı diski aldı. Yine 450₺ ye 😀. Vay be hiç zam gelmemiş ne güzel (!).



    İroniyi anlamayanlar için not: 4 yılda ssd maliyetleri kaç kat ucuzladığı halde ülkemizde fiyatı aynı kalmış. Kapasite arttırmak için fiyatların düşmesini teknolojinin ucuzlamasını bekliyorum ama bu bekleyiş beyhude sanırım.
    Yaklaşık 4 yıl önce Samsung evo 960 almıştım 250 GB 450 ₺ ye. Geçen ay yeğenim aynı diski aldı. Yine 450₺ ye 😀. Vay be hiç zam gelmemiş ne güzel (!).
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    DH Misafiri 2 hf.
    arkadaş hesabındaki yanlışlığı farkedemiyor. :)
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    labtek38 2 hf. en beğenilen
    Yaklaşık 4 yıl önce Samsung evo 960 almıştım 250 GB 450 ₺ ye. Geçen ay yeğenim aynı diski aldı. Yine 450₺ ye 😀. Vay be hiç zam gelmemiş ne güzel (!).



    İroniyi anlamayanlar için not: 4 yılda ssd maliyetleri kaç kat ucuzladığı halde ülkemizde fiyatı aynı kalmış. Kapasite arttırmak için fiyatların düşmesini teknolojinin ucuzlamasını bekliyorum ama bu bekleyiş beyhude sanırım.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    DH | equ* 2 hf. labtek38
    5 Ekim 2015
    1 ABD DOLARI 2.9924

    4 ekim 2019
    1 ABD DOLARI 5.6894
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