Samsung’dan Galaxy Watch 3’e sürpriz güncelleme

Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı saatlerinde, televizyonlarında, akıllı buzdolaplarında ve bir dönem akıllı telefonlarında yer verdiği Tizen işletim sistemi, geçtiğimiz yıllarda bir ürün grubunu daha kaybetti. Samsung, uzun yıllar akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullansa da 2021 yılında tanıttığı Galaxy Watch 4 serisi ile Wear OS’e geçmişti. Tizen işletim sistemi ile çalışan Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2 ise firma tarafından desteklenmeye devam ediyor.

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Galaxy Watch 3 için iki yeni saat yüzü

Wear OS işletim sistemine geçiş yapan Samsung, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2’nin WearOS işletim sistemi ile güncellenmeyeceğini ancak bu saatlerin bir süre daha yazılım desteği alacağını belirtmişti. Bu süre içerisinde bu saatler için birkaç ufak güncelleme yayınlayan Samsung, büyük bir sürpriz yaptı ve 2023 yılı bitmeden Galaxy Watch 3’e iki yeni saat yüzü ekledi.

Tam Boyutta Gör R840XXU1DWK2 ve R850XXU1DWK2 kod adına sahip yeni Tizen OS güncellemesi, Galaxy Watch 3 cihazına One UI Watch 5’te gördüğümüz iki yeni saat yüzü ekliyor. Stretched Time ve Perpetual isimli bu saat yüzleri, minimal ve modern tasarımları ile Galaxy Watch 3 kullanıcılarını mutlu edecektir. Galaxy Watch Active 2’nin ise bu önümüzdeki günlerde bu güncellemeye kavuşması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Watch 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı