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    Samsung’dan Galaxy Watch 3’e sürpriz güncelleme

    Geçtiğimiz yıllarda akıllı saatlerinde Wear OS’e geçen Samsung, eski işletim sistemine sahip bazı akıllı saatleri içini destek sunuyor. Firma, şimdi de Galaxy Watch 3 için bir güncelleme yayınladı.
    Samsung Galaxy Watch 3 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un akıllı saatlerinde, televizyonlarında, akıllı buzdolaplarında ve bir dönem akıllı telefonlarında yer verdiği Tizen işletim sistemi, geçtiğimiz yıllarda bir ürün grubunu daha kaybetti. Samsung, uzun yıllar akıllı saatlerinde Tizen işletim sistemini kullansa da 2021 yılında tanıttığı Galaxy Watch 4 serisi ile Wear OS’e geçmişti. Tizen işletim sistemi ile çalışan Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2 ise firma tarafından desteklenmeye devam ediyor.

    Galaxy Watch 3 için iki yeni saat yüzü

    Wear OS işletim sistemine geçiş yapan Samsung, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2’nin WearOS işletim sistemi ile güncellenmeyeceğini ancak bu saatlerin bir süre daha yazılım desteği alacağını belirtmişti. Bu süre içerisinde bu saatler için birkaç ufak güncelleme yayınlayan Samsung, büyük bir sürpriz yaptı ve 2023 yılı bitmeden Galaxy Watch 3’e iki yeni saat yüzü ekledi.

    Samsung Galaxy Watch 3 için yeni bir güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    R840XXU1DWK2 ve R850XXU1DWK2 kod adına sahip yeni Tizen OS güncellemesi, Galaxy Watch 3 cihazına One UI Watch 5’te gördüğümüz iki yeni saat yüzü ekliyor. Stretched Time ve Perpetual isimli bu saat yüzleri, minimal ve modern tasarımları ile Galaxy Watch 3 kullanıcılarını mutlu edecektir. Galaxy Watch Active 2’nin ise bu önümüzdeki günlerde bu güncellemeye kavuşması bekleniyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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