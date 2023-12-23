Samsung’dan Galaxy Watch 3’e sürpriz güncelleme

Wear OS işletim sistemine geçiş yapan Samsung, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active 2’nin WearOS işletim sistemi ile güncellenmeyeceğini ancak bu saatlerin bir süre daha yazılım desteği alacağını belirtmişti. Bu süre içerisinde bu saatler için birkaç ufak güncelleme yayınlayan Samsung, büyük bir sürpriz yaptı ve 2023 yılı bitmeden Galaxy Watch 3’e iki yeni saat yüzü ekledi.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.