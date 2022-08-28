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    Web3 alan adı sağlayıcısı eth.link domainini kaybetmekle karşı karşıya

    ENS hizmeti veren eth.link'in domain süresi dolmak üzere. Domaini yenileyebilecek tek yetkili hapiste olduğu nedeniyle eth.link domaini boşa çıkabilir.         
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    Web3 alan adı sağlayıcısı, domainini kaybetmek üzere
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    Web3 alan adı sağlayıcısı Ethereum Name Service (ENS), Eth.link domainini süresi dolduğu için kaybedebilir. Eth.link’i yenileyebilecek tek kişi ise şu anda hapiste.

    Web3 alan adı sağlayıcısı Ethereum Name Service‘in (ENS) Eth.link için çözüm arayışları devam ediyor. ENS DAO topluluğu şu anda siteye girdiklerinde üstte yeşil bir barda yenileme uyarısını görüyor. Bunun sebebi ise alan adını yenileyebilecek tek kişi olan Virgil Griffith‘in hapiste olması.

    Web3 domain hizmeti sağlayan Eth.link web sitesinin kontrolünün ENS DAO (Merkeziyetsiz otonom organizasyon) topluluğu tarafından kaybedilmek üzere olduğu biliniyor. Web3 servis sağlayıcı hizmeti açısından önemli bir yere sahip olan bu siteye içinde bulunduğumuz günlerde erişim sağlanmak istediğinde sitenin domain süresinin dolmuş olduğunu ve aktifliğini yitirdiği dikkatleri çekiyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 20 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 2 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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