Web3 alan adı sağlayıcısı eth.link domainini kaybetmekle karşı karşıya

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Web3 alan adı sağlayıcısı Ethereum Name Service (ENS), Eth.link domainini süresi dolduğu için kaybedebilir. Eth.link’i yenileyebilecek tek kişi ise şu anda hapiste.

Web3 alan adı sağlayıcısı Ethereum Name Service‘in (ENS) Eth.link için çözüm arayışları devam ediyor. ENS DAO topluluğu şu anda siteye girdiklerinde üstte yeşil bir barda yenileme uyarısını görüyor. Bunun sebebi ise alan adını yenileyebilecek tek kişi olan Virgil Griffith‘in hapiste olması.

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Web3 domain hizmeti sağlayan Eth.link web sitesinin kontrolünün ENS DAO (Merkeziyetsiz otonom organizasyon) topluluğu tarafından kaybedilmek üzere olduğu biliniyor. Web3 servis sağlayıcı hizmeti açısından önemli bir yere sahip olan bu siteye içinde bulunduğumuz günlerde erişim sağlanmak istediğinde sitenin domain süresinin dolmuş olduğunu ve aktifliğini yitirdiği dikkatleri çekiyor.

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Web3 alan adı sağlayıcısı, domainini kaybetmek üzere