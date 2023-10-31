WeChat ve Kaspersky’ın Kanada hükümetine ait cihazlarda kullanılması yasaklandı

Kanada, güvenlik sebebiyle Çinli sosyal medya uygulaması WeChat ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky uygulamalarını hükümete ait mobil cihazlarda kullanılması yasaklandı.

Kanada hükümetinin verdiği kararla hükümet üyelerinin mobil cihazlarında Çin'in sosyal medya uygulaması WeChat ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'a ait uygulamaların kullanımının yasaklandığı duyuruldu.

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Kanada Hazine Kurulu Başkanı Anita Anand tarafından yapılan açıklamada “Kanada hükümeti, hükümet bilgilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla bilgi sistemlerimizi ve ağlarımızı korumak için sürekli olarak çalışmaktadır. Potansiyel siber tehditleri düzenli olarak izlemeye ve gerektiğinde derhal harekete geçmeye devam edeceğiz.” denildi.

Yapılan incelemeler sonrası WeChat ve Kaspersky’ın çok yüksek düzeyde risk oluşturduğu fark edilmiş ve uygulamaların mobil cihazlardaki verilere kolayca ulaştığı tespit edildiği açıklandı.

Bu iki uygulamanın hükümetin verdiği mobil cihazlardan kaldırılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bunların cihaza tekrar indirilmesinin engelleneceği bilgisi verildi.

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WeChat ve Kaspersky’ın Kanada hükümetinde yasaklandı