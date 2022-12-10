Netflix’in Wednesday dizisi rekor kırmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi olma unvanına sahip The Addams Family ya da Addams Ailesi halen rekorlar kırmaya devam ediyor. Doğrudan olmasa da spin-off dizisi Wednesday yeni fenomen olma yolunda.

Wednesday dizisinden büyük başarı

1938 yılında yayınlanmaya başlayan Charles Addams imzalı kara mizah türündeki Addams Ailesi, 1964 yılından itibaren ekranlarda boy gösteriyor. Gerek televizyon yapımları gerekse sinema filmleri ödüllere layık görülmüştü.

Netflix yeni mobil oyunlarını yayınladı 1 hf. önce eklendi

Netflix tarafından yayınlanan Wednesday dizisi ise ailenin tek kızı olan Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Havuza pirana doldurduğu için okuldan uzaklaştırılan Wednesday’in ailesi bu kez onu Nevermore Akademisi’ne yazdırır. Soğuk ve duygusuz karakteri ile iletişim kurmakta zorlanan Wednesday, fiziksel kabiliyetleri ile bir cinayeti çözebileceğini fark eder.

8 bölümden oluşan ve ilk 4 bölümünde ünlü yönetmen Tim Burton’un dokunuşu olan Wednesday dizisi daha ilk haftasında 341 milyon izlenme saatine ulaşarak Stanger Things 4 dizisini geride bırakmıştı. İkinci haftasında ise 400 milyon saati geçerek bunu başarabilen ilk İngilizce dizi oldu. Bununla birlikte 571 milyon saat ile Squid Game’dan bir hayli uzakta kaldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.