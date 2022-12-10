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    Netflix’in Wednesday dizisi rekor kırmaya devam ediyor

    Netflix platformunda yayınlanan Addams Ailesi spin-off dizisi Wednesday büyük ilgi görüyor. 400 izlenme saatini geçen ilk İngilizce dizisi olma başarısını gösterdi. 
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından birisi olma unvanına sahip The Addams Family ya da Addams Ailesi halen rekorlar kırmaya devam ediyor. Doğrudan olmasa da spin-off dizisi Wednesday yeni fenomen olma yolunda.

    Wednesday dizisinden büyük başarı

    1938 yılında yayınlanmaya başlayan Charles Addams imzalı kara mizah türündeki Addams Ailesi, 1964 yılından itibaren ekranlarda boy gösteriyor. Gerek televizyon yapımları gerekse sinema filmleri ödüllere layık görülmüştü.

    Netflix tarafından yayınlanan Wednesday dizisi ise ailenin tek kızı olan Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Havuza pirana doldurduğu için okuldan uzaklaştırılan Wednesday’in ailesi bu kez onu Nevermore Akademisi’ne yazdırır. Soğuk ve duygusuz karakteri ile iletişim kurmakta zorlanan Wednesday, fiziksel kabiliyetleri ile bir cinayeti çözebileceğini fark eder.

    8 bölümden oluşan ve ilk 4 bölümünde ünlü yönetmen Tim Burton’un dokunuşu olan Wednesday dizisi daha ilk haftasında 341 milyon izlenme saatine ulaşarak Stanger Things 4 dizisini geride bırakmıştı. İkinci haftasında ise 400 milyon saati geçerek bunu başarabilen ilk İngilizce dizi oldu. Bununla birlikte 571 milyon saat ile Squid Game’dan bir hayli uzakta kaldı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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