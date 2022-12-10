Netflix’in Wednesday dizisi rekor kırmaya devam ediyor

Wednesday dizisinden büyük başarı
1938 yılında yayınlanmaya başlayan Charles Addams imzalı kara mizah türündeki Addams Ailesi, 1964 yılından itibaren ekranlarda boy gösteriyor. Gerek televizyon yapımları gerekse sinema filmleri ödüllere layık görülmüştü.
Netflix tarafından yayınlanan Wednesday dizisi ise ailenin tek kızı olan Wednesday Addams karakterine odaklanıyor. Havuza pirana doldurduğu için okuldan uzaklaştırılan Wednesday’in ailesi bu kez onu Nevermore Akademisi’ne yazdırır. Soğuk ve duygusuz karakteri ile iletişim kurmakta zorlanan Wednesday, fiziksel kabiliyetleri ile bir cinayeti çözebileceğini fark eder.
8 bölümden oluşan ve ilk 4 bölümünde ünlü yönetmen Tim Burton’un dokunuşu olan Wednesday dizisi daha ilk haftasında 341 milyon izlenme saatine ulaşarak Stanger Things 4 dizisini geride bırakmıştı. İkinci haftasında ise 400 milyon saati geçerek bunu başarabilen ilk İngilizce dizi oldu. Bununla birlikte 571 milyon saat ile Squid Game’dan bir hayli uzakta kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım