Netflix 3 yeni mobil oyunu daha kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Abonelerine özel mobil oyunlar geliştiren ve bunun için ciddi yatırımlar yapan Netflix kataloğunu sürekli genişletiyor. Bu hafta casual tarzda 3 mobil oyun daha abonelerin beğenisine sunuldu.

Netflix’ten 3 yeni mobil oyun

Netflix tarafından abonelerin beğenisine sunulan mobil oyunlardan ilki Hello Kitty Happiness Parade. Sonsuz koşu tarzındaki oyunu 3 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz ve yoldaki paraları topluyorsunuz. Geliştiricisi Rogue Games.

Immortality mobil oyunu sadece Netflix abonelerine 1 hf. önce eklendi

Diğer oyun Neowiz's Cats & Soup ve yemek pişirerek minik kampınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Devolver tarafından geliştirilen Reign: Three Kingdoms ise kartlar ile mücadele ettiğiniz bir oyun. Oyunlar Netflix uygulamasının ilgili sekmesinde yerini almış durumda.

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