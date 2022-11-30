Netflix 3 yeni mobil oyunu daha kullanıma sundu

Netflix’ten 3 yeni mobil oyun
Netflix tarafından abonelerin beğenisine sunulan mobil oyunlardan ilki Hello Kitty Happiness Parade. Sonsuz koşu tarzındaki oyunu 3 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz ve yoldaki paraları topluyorsunuz. Geliştiricisi Rogue Games.
Diğer oyun Neowiz's Cats & Soup ve yemek pişirerek minik kampınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Devolver tarafından geliştirilen Reign: Three Kingdoms ise kartlar ile mücadele ettiğiniz bir oyun. Oyunlar Netflix uygulamasının ilgili sekmesinde yerini almış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam