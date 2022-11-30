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    Netflix 3 yeni mobil oyunu daha kullanıma sundu

    Netflix mobil uygulamasında yerini alan 3 yeni oyun Hello Kitty Happiness Parade, Neowiz's Cats & Soup ve Reign: Three Kingdoms oldu. Oyunlar abonelere özel.    
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    Netflix Tam Boyutta Gör
    Abonelerine özel mobil oyunlar geliştiren ve bunun için ciddi yatırımlar yapan Netflix kataloğunu sürekli genişletiyor. Bu hafta casual tarzda 3 mobil oyun daha abonelerin beğenisine sunuldu.

    Netflix’ten 3 yeni mobil oyun

    Netflix tarafından abonelerin beğenisine sunulan mobil oyunlardan ilki Hello Kitty Happiness Parade. Sonsuz koşu tarzındaki oyunu 3 kişiye kadar oynayabiliyorsunuz ve yoldaki paraları topluyorsunuz. Geliştiricisi Rogue Games.

    Diğer oyun Neowiz's Cats & Soup ve yemek pişirerek minik kampınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Devolver tarafından geliştirilen Reign: Three Kingdoms ise kartlar ile mücadele ettiğiniz bir oyun. Oyunlar Netflix uygulamasının ilgili sekmesinde yerini almış durumda.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 13 saat önce

    maaşallah

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    gun 19 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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