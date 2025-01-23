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    Western dizisi American Primeval, Netflix'te ilgiyle karşılandı

    Netflix'in 9 Ocak'ta izleyicilerin beğenisine sunduğu western dizisi American Primeval, yayındaki ilk iki haftasında sergilediği performansla Netflix'in yüzünü güldürdü. 
    American Primeval Tam Boyutta Gör
    Orijinal dizilerine her hafta yenilerini ekleyen Netflix, bu ayın başında dikkat çekici bir yapımı daha izleyicilerin beğenisine sundu. Hem kamera önünde hem de kamera arkasında tanıdık isimler barındıran western dizisi American Primeval, 9 Ocak'ta izleyici ile buluştu. Amerika'nın batısında yeni bir yaşam kurmaya çalışan insanlara odaklanan dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

    American Primeval, yayına girdiği ilk hafta 10.4 milyon izlenmeye ulaşırken, ikinci haftasında bunu 14.3 milyona çıkarmayı başardı. Bu da American Primeval'ı geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi yaptı. Dizi genel olarak iyi yorumlar aldığı için önümüzdeki haftalarda da kayda değer izlenme rakamlarına ulaşması bekleniyor.

    American Primeval, Vahşi Batı'nın Kontrolü İçin Verilen Kanlı Savaşı Anlatıyor

    Altı bölümlük bir mini dizi olan American Primeval, 1857 Amerika'sında, Vahşi Batı'da geçiyor ve bölgenin kontrolü için verilen kanlı savaşa odaklanıyor. Yeni bir hayat kurma hayaliyle geldikleri Yeni Dünya'da yerli halkın topraklarını işgal etmeye başlayan yerleşimciler, bir yandan yerlilerin direnişiyle karşılaşırken, diğer yandan kendi içlerinde farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin çarpışmasına tanık oluyor.

    The Revenant (Diriliş) filmiyle çıkış yapan Mark L. Smith'in yaratıcısı olduğu dizinin yönetmeni, Friday Night Lights ve Hancock gibi filmlerle tanınan Peter Berg. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch (John Carter), Betty Gilpin (GLOW), Jai Courtney (Suicide Squad), Shea Whigham (Boardwalk Empire) ve Dane DeHaan (Oppenheimer) gibi isimler yer alıyor.

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