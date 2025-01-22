Tarantino filmlerinin yıldızı yeni Dexter dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

Ucuz Roman (Pulp Fiction), Kill Bill, Gattaca gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Uma Thurman, Dexter: Resurrection'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Thurman, gizemli milyarder Leon Prtater'ın sağ kolu ve güvenlik şefi olan eski özet kuvvetler askeri Charley'ye hayat verecek.
Dexter: Resurrection, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak
Dexter: Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak. Dexter Morgan'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği dizide David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.
Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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