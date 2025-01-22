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    Anlık Bildirim

    Tarantino filmlerinin yıldızı yeni Dexter dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

    Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek olan devi dizisi Dexter: Resurrection, oyuncu kadrosuna önemli bir isim daha ekledi. Başrolde yine Michael C. Hall var.
    Uma Thurman Dexter Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection'ın çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziye dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek olan yeni Dexter dizisi, özellikle Tarantino filmleriyle tanınan ünlü bir ismi de oyuncu kadrosunda barındıracak.

    Ucuz Roman (Pulp Fiction), Kill Bill, Gattaca gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Uma Thurman, Dexter: Resurrection'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Thurman, gizemli milyarder Leon Prtater'ın sağ kolu ve güvenlik şefi olan eski özet kuvvetler askeri Charley'ye hayat verecek.

    Dexter: Resurrection, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

    Dexter: Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak. Dexter Morgan'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği dizide David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

    Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 3 gün önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 4 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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