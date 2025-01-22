Tarantino filmlerinin yıldızı yeni Dexter dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen yeni Dexter dizisi Dexter: Resurrection'ın çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziye dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Dexter Morgan'ın maceralarını anlatmaya devam edecek olan yeni Dexter dizisi, özellikle Tarantino filmleriyle tanınan ünlü bir ismi de oyuncu kadrosunda barındıracak.

Ucuz Roman (Pulp Fiction), Kill Bill, Gattaca gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu Uma Thurman, Dexter: Resurrection'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Thurman, gizemli milyarder Leon Prtater'ın sağ kolu ve güvenlik şefi olan eski özet kuvvetler askeri Charley'ye hayat verecek.

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Dexter: Resurrection, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

Dexter: Resurrection, hem ana dizinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak. Dexter Morgan'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği dizide David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

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Yeni Dexter dizisine sürpriz bir isim dâhil oldu