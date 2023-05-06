Westinghouse küçük modüler nükleer reaktörünü tanıttı: Neden önemli?

Westinghouse Electricity Co'nun üst düzey teknoloji sorumlusu Rita Baranwal, planlanan 300 Megawatt kapasitesi nedeniyle AP300 olarak adlandırılan reaktörün, diğer bazı yeni nesil reaktörlerin aksine özel yakıtlar veya sıvı metal soğutucular kullanmayacağını söyledi. Bu reaktör, birçoğu Çin'de faaliyet gösteren, yıllarca süren gecikme ve milyarlarca dolarlık bütçe aşımının ardından Georgia'daki Vogtle tesisinde faaliyete geçen AP1000 reaktörünün daha küçük bir versiyonu olacak. Westinghouse, reaktörün inşasına 2027 yılına kadar başlamayı ve 2030-2033 yılına kadar çalışır hale getirmeyi planlıyor.
Neden önemli?
Westinghouse ilk reaktörün ne kadara mal olacağını açıklamadı, ancak daha sonraki ünitelerin yaklaşık 1 milyar dolara (AP1000 6,8 milyar dolar) mal olacağını söyledi. Westinghouse halihazırda ABD’deki eski kömür santrallerinde AP300'lerin potansiyel inşası konusunda gayri resmi görüşmelerde bulunuyor. Westinghouse aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerine de reaktör satmayı umuyor. Belirtilenlere göre AP300 reaktörü 300.000 eve yetecek 300 megavat seviyesinde üretim sağlayacak.
Kendi kendini soğutuyor
Durham: "Eğer yedek elektrik ya da yedek su kaynağınız yoksa, Fukuşima'da olduğu gibi yakıtın aşırı ısındığı bir durumla karşılaşabilirsiniz" dedi. "Pasif güvenlik sistemleri yakıtı hiçbir insan eylemi olmadan, yedek elektrik kaynağı olmadan, yedek su kaynağı olmadan kendi kendine soğuk tutar, çünkü yakıtı soğuk tutmak için ihtiyacınız olan her şey reaktörün içinde."
Pasif soğutma sisteminde reaktörün üzerinde büyük bir su havuzu bulunuyor. Reaktörün kapatılması gerektiğinde, su serbest bırakılır ve yakıt çubuklarının üzerine boşaltılır. Durham, su ısındıkça buhar ürettiğini, buharın yükseldiğini, tekrar yoğunlaşarak suya dönüştüğünü ve yaklaşık üç gün boyunca bu döngünün devam ettiğini söyledi.
Ülkeler sıraya girmiş durumdaKaynakça https://www.reuters.com/world/us/westinghouse-unveils-small-modular-nuclear-reactor-2023-05-04/ https://www.cnbc.com/2023/05/04/westinghouse-announces-a-small-nuclear-reactor.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah