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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'a görüntülü görüşmelerde video ve ses paylaşım özelliği geliyor

    WhatsApp, kullanıcıların arkadaşlarıyla beraber müzik dinleyebilmesi veya video izleyebilmesi amacıyla ekranlarını paylaşabilme özelliği getiriyor. Özellik şuanda beta sürümünde test ediliyor.
    WhatsApp'a görüşmelerde video ve ses paylaşım özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcıların arkadaşlarıyla beraber müzik dinleyebilmesi veya video izleyebilmesi amacıyla ekranlarını paylaşabilme özelliği getiriyor. Daha önce iOS'de denenen özellik Android üzerinde de test edilmeye başlandı.
    WhatsApp'a görüşmelerde video ve ses paylaşım özelliği geliyor
    WhatsApp'ın 2.23.26.18 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile video görüşmesi yaparken kullanıcılar müzik, ses veya video paylaşıp beraber dinleyip izleyebilecekler.

    WhatsApp'ın şuanki sürümünde video paylaşımı imkanı olsa da sadece videonun içeriği görüntülenebiliyor. Yeni sürümde ise paylaşılan ekrandaki tüm seslerin karşıdaki kişiler tarafından duyulması bekleniyor. Yeni özelliğin ne zaman tüm kullancılılara sunulacağı henüz bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 18 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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