WhatsApp'a görüntülü görüşmelerde video ve ses paylaşım özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların arkadaşlarıyla beraber müzik dinleyebilmesi veya video izleyebilmesi amacıyla ekranlarını paylaşabilme özelliği getiriyor. Daha önce iOS'de denenen özellik Android üzerinde de test edilmeye başlandı.

WhatsApp'ın 2.23.26.18 numaralı beta sürümünde ortaya çıkan özellik ile video görüşmesi yaparken kullanıcılar müzik, ses veya video paylaşıp beraber dinleyip izleyebilecekler.

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WhatsApp'ın şuanki sürümünde video paylaşımı imkanı olsa da sadece videonun içeriği görüntülenebiliyor. Yeni sürümde ise paylaşılan ekrandaki tüm seslerin karşıdaki kişiler tarafından duyulması bekleniyor. Yeni özelliğin ne zaman tüm kullancılılara sunulacağı henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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WhatsApp'a görüşmelerde video ve ses paylaşım özelliği geliyor