WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu

WhatsApp'ın yeni görüntü konuşma özellikleri
WhatsApp'ın yeni ekran paylaşımı özelliğiyle, görüşmeler sırasında videoları arkadaşlarınızla paylaşırken artık sesi de paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp ayrıca, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı limitini 32 kişiye çıkardığını duyurdu. Önceden en fazla 8 kişiyle görüşme yapılabiliyordu. Diğer bir yeni özellik olan hoparlör vurgulama ile, artık konuşan kişi katılımcılar listesinde ilk sırada görünüyor ve resmi vurgulanıyor. Dolayısıyla kimin konuştuğu kolaylıkla tespit edilebiliyor.
WhatsApp ayrıca daha kaliteli aramalar için yakın zamanda MLow codec bileşenine geçiş yaptığını vurguladı. Yeni kodek, gürültü ve yankı giderme özelliğiyle gürültülü ortamlarda daha iyi ses kalitesi sunmanın yanında, daha hızlı bağlantıya sahip kullanıcıların görüşmelerinin daha yüksek çözünürlükte gerçekleşmesini sağlıyor. WhatsApp, günellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.