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Tam Boyutta Gör WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu. Meta'nın sahibi olduğu platform, Zoom, FaceTime ve Google Meet gibi platformlara daha iyi rakip olabilmek adına yeni sesli ekran paylaşma özelliği, daha yüksek katılımcı sayısı ve hoparlör vurgulama özelliklerini tanıttı.

WhatsApp'ın yeni görüntü konuşma özellikleri

WhatsApp'ın yeni ekran paylaşımı özelliğiyle, görüşmeler sırasında videoları arkadaşlarınızla paylaşırken artık sesi de paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp ayrıca, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı limitini 32 kişiye çıkardığını duyurdu. Önceden en fazla 8 kişiyle görüşme yapılabiliyordu. Diğer bir yeni özellik olan hoparlör vurgulama ile, artık konuşan kişi katılımcılar listesinde ilk sırada görünüyor ve resmi vurgulanıyor. Dolayısıyla kimin konuştuğu kolaylıkla tespit edilebiliyor.

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WhatsApp ayrıca daha kaliteli aramalar için yakın zamanda MLow codec bileşenine geçiş yaptığını vurguladı. Yeni kodek, gürültü ve yankı giderme özelliğiyle gürültülü ortamlarda daha iyi ses kalitesi sunmanın yanında, daha hızlı bağlantıya sahip kullanıcıların görüşmelerinin daha yüksek çözünürlükte gerçekleşmesini sağlıyor. WhatsApp, günellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını söyledi.

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