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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu

    WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu. Artık, video görüşmelerde daha yüksek katılımcı sayısıyla beraber sesli videolar paylaşmak mümkün oluyor. 
    WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yeni görüntülü arama özelliklerini duyurdu. Meta'nın sahibi olduğu platform, Zoom, FaceTime ve Google Meet gibi platformlara daha iyi rakip olabilmek adına yeni sesli ekran paylaşma özelliği, daha yüksek katılımcı sayısı ve hoparlör vurgulama özelliklerini tanıttı.

    WhatsApp'ın yeni görüntü konuşma özellikleri

    WhatsApp'ın yeni ekran paylaşımı özelliğiyle, görüşmeler sırasında videoları arkadaşlarınızla paylaşırken artık sesi de paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp ayrıca, görüntülü görüşmelerdeki katılımcı sayısı limitini 32 kişiye çıkardığını duyurdu. Önceden en fazla 8 kişiyle görüşme yapılabiliyordu. Diğer bir yeni özellik olan hoparlör vurgulama ile, artık konuşan kişi katılımcılar listesinde ilk sırada görünüyor ve resmi vurgulanıyor. Dolayısıyla kimin konuştuğu kolaylıkla tespit edilebiliyor.

    WhatsApp ayrıca daha kaliteli aramalar için yakın zamanda MLow codec bileşenine geçiş yaptığını vurguladı. Yeni kodek, gürültü ve yankı giderme özelliğiyle gürültülü ortamlarda daha iyi ses kalitesi sunmanın yanında, daha hızlı bağlantıya sahip kullanıcıların görüşmelerinin daha yüksek çözünürlükte gerçekleşmesini sağlıyor. WhatsApp, günellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacağını söyledi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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