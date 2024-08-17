Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Topluluk gruplarında tarih ve konum bilgisi gibi özelliklerle etkinlik oluşturmanızı sağlayan bir özelliği test eden WhatsApp'ın yeni özelliği belli oldu. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre WhatsApp, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemenizi sağlayacak yeni bir özellik test ediyor.

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Çok yakında WhatsApp'ta bilinmeyen numaralardan gelen mesajları engelleyebileceksiniz

Android için en son WhatsApp beta 2.24.17.24 güncellemesi ile uygulamanın, bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek için yeni bir gizlilik özelliği test ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu özellik ile uygulamayı zorlayabilecek spam ve istenmeyen mesaj akışı azaltılarak cihaz performansının iyileştirilmesi de amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engelle seçeneği etkinleştirildiğinde WhatsApp, belirli bir hacmi aşan bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek ve kullanıcıları istenmeyen veya potansiyel olarak zararlı iletişimlerden koruyacak. Ayrıca bu özellik, uygulamanın işlemesi gereken veri miktarını da önemli ölçüde azaltacaktır.

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WhatsApp bilinmeyen hesaplardan gelen mesajları engellemek mümkün