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    Twitter, hesap oluşturma sayısını artırmak için yeni yöntemler deniyor

    Eskiden herkese açık tweet'lere uygulamaya giriş yapmadan görüntülemeniz mümkündü. Ancak bu özellik bugün itibariyle değişiyor. Artık tweet bağlantıları, otomatik olarak giriş sayfasına yönlendirecek.
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    Twitter, hesap sayısını artırmak için yeni yöntemler deniyor Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, Elon Musk'ın satın alması üzerine birçok yönden değişikliğe gitti. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, yine bir özelliği değiştiriyor. Eskiden herkese açık tweet'lere uygulamaya giriş yapmadan görüntülenebilmekteydi. Ancak bugün itibariyle bu özellik değişiyor.

    Artık Twitter'da oturum açmadan tweet'leri göremeyeceksiniz

    Bugün itibariye herkese açık bir tweet olsa bile uygulamada oturum açmadıysanız Twitter, tweet bağlantılarını hesap oluşturma sayfasına yeniden yönlendirmekte. Görünen o ki yeni hesap oluşturma sayısını artırmak amaçlanıyor. Ancak Elon Musk olaya böyle yaklaşmamakta.

    Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bu özelliği veri korsanlarına karşı acil bir önlem olarak adlandırmakta. Tweet'leri bir hesap duvarının arkasına kilitlemek, iMessage ve Slack'teki önizlemeleri muhtemelen bozacaktır. Ayrıca oturum açma olanağı olmadan tweet'leri görüntüleyebileceğiniz diğer yerlerde de Twitter'ın ön izlemesinin bozulması oldukça muhtemel.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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