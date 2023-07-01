Twitter, hesap oluşturma sayısını artırmak için yeni yöntemler deniyor

Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, Elon Musk'ın satın alması üzerine birçok yönden değişikliğe gitti. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse şirket, yine bir özelliği değiştiriyor. Eskiden herkese açık tweet'lere uygulamaya giriş yapmadan görüntülenebilmekteydi. Ancak bugün itibariyle bu özellik değişiyor.

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Artık Twitter'da oturum açmadan tweet'leri göremeyeceksiniz

Bugün itibariye herkese açık bir tweet olsa bile uygulamada oturum açmadıysanız Twitter, tweet bağlantılarını hesap oluşturma sayfasına yeniden yönlendirmekte. Görünen o ki yeni hesap oluşturma sayısını artırmak amaçlanıyor. Ancak Elon Musk olaya böyle yaklaşmamakta.

Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bu özelliği veri korsanlarına karşı acil bir önlem olarak adlandırmakta. Tweet'leri bir hesap duvarının arkasına kilitlemek, iMessage ve Slack'teki önizlemeleri muhtemelen bozacaktır. Ayrıca oturum açma olanağı olmadan tweet'leri görüntüleyebileceğiniz diğer yerlerde de Twitter'ın ön izlemesinin bozulması oldukça muhtemel.

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Twitter, hesap sayısını artırmak için yeni yöntemler deniyor