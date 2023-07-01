Twitter, hesap oluşturma sayısını artırmak için yeni yöntemler deniyor

Artık Twitter'da oturum açmadan tweet'leri göremeyeceksiniz
Bugün itibariye herkese açık bir tweet olsa bile uygulamada oturum açmadıysanız Twitter, tweet bağlantılarını hesap oluşturma sayfasına yeniden yönlendirmekte. Görünen o ki yeni hesap oluşturma sayısını artırmak amaçlanıyor. Ancak Elon Musk olaya böyle yaklaşmamakta.
Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bu özelliği veri korsanlarına karşı acil bir önlem olarak adlandırmakta. Tweet'leri bir hesap duvarının arkasına kilitlemek, iMessage ve Slack'teki önizlemeleri muhtemelen bozacaktır. Ayrıca oturum açma olanağı olmadan tweet'leri görüntüleyebileceğiniz diğer yerlerde de Twitter'ın ön izlemesinin bozulması oldukça muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D