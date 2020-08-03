WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iletilen mesajların Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özelliği uygulamaya dahil etti. Bu sayede gerçeklik payı bulunmayan yanlış bilgilerin yayılması engellenecek.

Kullanıcıların birçok kez iletilen mesajlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için geliştirilen Web'de arama özelliğiyle WhatsApp gruplarından yayılan yalan yanlış bilgilerin önü kesilecek.

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Yalan haberlerle mücadelede etkili olması bekleniyor

Daha önce çok kez iletilen mesajların üzerine özel bir iletildi etiketi (çift ok simgesi) ekleyen mesajlaşma devi, şimdi de bu mesajların yanına büyüteç simgesi dahil etti. Böylelikle birçok kez iletilen mesajların tek tıklamayla Web'de aratılmasının önü açıldı.

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Bu özellik, kullanıcıların ilgili mesajı tarayıcıları üzerinden yüklemelerine olanak sağlıyor ve bu mesaj WhatsApp tarafından hiçbir zaman görülmüyor.

Web’de ara özelliği bugünden itibaren ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika’da Android, iOS ve WhatsApp Web için WhatsApp’ın en güncel sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Web'de arama özelliğinin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.

https://blog.whatsapp.com/search-the-web

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