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    WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi

    WhatsApp'a mesajların tek tıklamayla Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özellik dahil edildi. Bu özellik sayesinde WhatsApp gruplarından yayılan yalan haberlerin önüne geçilmek isteniyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi
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    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iletilen mesajların Web'de aratılmasını sağlayan yeni bir özelliği uygulamaya dahil etti. Bu sayede gerçeklik payı bulunmayan yanlış bilgilerin yayılması engellenecek.

    Kullanıcıların birçok kez iletilen mesajlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamak için geliştirilen Web'de arama özelliğiyle WhatsApp gruplarından yayılan yalan yanlış bilgilerin önü kesilecek.

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    Yalan haberlerle mücadelede etkili olması bekleniyor

    Daha önce çok kez iletilen mesajların üzerine özel bir iletildi etiketi (çift ok simgesi) ekleyen mesajlaşma devi, şimdi de bu mesajların yanına büyüteç simgesi dahil etti. Böylelikle birçok kez iletilen mesajların tek tıklamayla Web'de aratılmasının önü açıldı. 

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    Bu özellik, kullanıcıların ilgili mesajı tarayıcıları üzerinden yüklemelerine olanak sağlıyor ve bu mesaj WhatsApp tarafından hiçbir zaman görülmüyor.

    Web’de ara özelliği bugünden itibaren ABD, İngiltere, Brezilya, İrlanda, İspanya, İtalya ve Meksika’da Android, iOS ve WhatsApp Web için WhatsApp’ın en güncel sürümüyle birlikte kullanıma sunuldu. Web'de arama özelliğinin ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de kullanıma açılması bekleniyor.



    https://blog.whatsapp.com/search-the-web Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 hf. en beğenilen
    Onu bunu geç te masaüstünden görüntülü ve sesli görüşme ne zaman açılacak
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Bu gerçekten bir özellik mi, yoksa googledan paralar yatmış mı demeliyiz? Bunun da bir veri sızıntısına yol açacağını kimse düşünmemiş bile. Sanki kopyala yapıştırla arama yapmak zor bir iş de, heh... <br /><br />#deletewhatsapp
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    CominGSooN 2 hf.
    Sonunda be
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf.
    whatsapp webden görüntülü görüşme gelsin
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    drjacob (... ) 2 hf.
    macOS sürüme Dark Mode özelliği gelmedi ama daha
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    alemburda34 2 hf. (düzenlendi)
    ben mi birtek başlığı görünce sesli arama veya görüntülü arama özelliği geldi sandım başlık yanıltıcı yine fasa fiso özellik gelmiş.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    Boş
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Clickbait gibi başlık. Kelime Arama şeklinde başlık seçilebilirdi.
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    unununium (Gökhan Gökmen) 2 hf.
    Whatsappın telegrama kıyasla üstün olduğu yegane noktalardan biri. Gerçekten telegramda birşeyi aramak o kadar sinir bozucu ki anlatamam. Whatsappda artınca şak diye çıkıyor halbuki
    Yanıtla +1
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 2 hf. en beğenilen
    Onu bunu geç te masaüstünden görüntülü ve sesli görüşme ne zaman açılacak
    Yanıtla +7
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