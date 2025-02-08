WhatsApp'a yeni etkinlik özelliği: Artık misafir davet edilebilecek

WhatsApp, etkinlik yönetiminde kullanıcılara daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor
Beta sürümünde test edilen bu yeni özellik, etkinlik katılımcılarına yanlarında misafir getirme imkanı tanıyor. Kullanıcılar artık bir etkinlik davetine yanıt verirken sadece kendi katılım durumlarını değil aynı zamanda yanlarında birini getirip getirmeyeceklerini de belirtebilecekler. Bu sayede etkinlik organizatörleri, katılımcı sayısını daha doğru bir şekilde planlayabilecek.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.