WhatsApp'a yeni etkinlik özelliği: Artık misafir davet edilebilecek

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, etkinlik yönetimi konusunda kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Android için yayınlanan WhatsApp beta 2.25.3.17 güncellemesiyle birlikte, etkinliklere misafir davet etme özelliği test edilmeye başlandı. Bu yenilik, daha önce bireysel sohbetlere getirilen etkinlik oluşturma özelliğinin kapsamını genişleterek kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayacak.

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WhatsApp, etkinlik yönetiminde kullanıcılara daha fazla esneklik ve kontrol sağlıyor

Beta sürümünde test edilen bu yeni özellik, etkinlik katılımcılarına yanlarında misafir getirme imkanı tanıyor. Kullanıcılar artık bir etkinlik davetine yanıt verirken sadece kendi katılım durumlarını değil aynı zamanda yanlarında birini getirip getirmeyeceklerini de belirtebilecekler. Bu sayede etkinlik organizatörleri, katılımcı sayısını daha doğru bir şekilde planlayabilecek.

Tam Boyutta Gör Sistem, etkinlik organizatörlerine tam kontrol sağlayacak şekilde tasarlanmış. Organizatörler, etkinliği oluştururken misafir davet etme özelliğini açıp kapatabilecekler. Bu özelliğin kapalı tutulması durumunda, etkinlik sadece davetli listesindeki kişilerle sınırlı kalacak ve daha özel bir ortam sağlanacak. Özelliğin açık olduğu durumlarda ise katılımcılar yanlarında misafir getirebilecek ve bu durum organizasyon sürecinde daha fazla esneklik sağlayacak.

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WhatsApp'a yeni etkinlik özelliği: Misafir davet edilebilecek