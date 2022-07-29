WhatsApp'ta online olduğunu gizlemenin yolu: 4 adımda WhatsApp çevrimiçi kapatma

WhatsApp, telefonumuzda sıklıkla kullandığımız uygulamaların başında geliyor. Arkadaşlarımızla sohbet etmek, iş arkadaşlarımıza acil bir belge göndermek veya aile üyeleriyle görüntülü konuşmak olsun, WhatsApp hayatımızda özel bir yer edindi. Platform, çevrimiçi durumu göstermek ve daha pek çok ilginç özelliğe sahip.

Android'den iPhone'a WhatsApp aktarma nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

Ancak WhatsApp’ta görünmez olmanız gereken zamanlar olabilir. WhatsApp kullanırken çevrimiçi olduğunuzu gizlemeniz veya yalnızca çevrimdışı görünmeniz gereken zamanlar olabilir. Ya da sadece son görülmeyi kapatmak istiyor olabilirsiniz.

Kişilerinizden gelen bir mesajı açtığınız anda WhatsApp sizi çevrimiçi duruma getirir ve WhatsApp’ı kapattığınızda son görülme zamanı profilinize yansır. Uygulamayı her kullandığınızda kişileriniz sizin sohbet için uygun olduğunuzu düşünüp mesaj yağmuruna tutabilir, meşgul edebilir. Bu durumda en iyi çözüm çevrimiçi oluşunuzu gizlemek olacaktır.

Çevrimiçi kapatma diğer bir deyişle online gizleme WhatsApp web ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor, dolayısıyla ekstra bir uygulama yüklemeniz gerekmiyor. Bu uyarıyı yapmakta da fayda var çünkü internette WhatsApp çevrimiçi gizleme uygulamaları dolanıyor ve bu tür uygulamalara hiç ihtiyacınız yok.

WhatsApp çevrimiçi gizleme (mobil)

Aşağıdaki kolay adımları izleyerek çevrimiçi durumunuzu kolayca gizleyebilir veya WhatsApp’ta çevrimdışı görünebilirsiniz. Mesajlaşma uygulaması, hem Android hem de iPhone’da online durum özelliğini gizleme seçeneği sunuyor. Tek yapmanız gereken şu adımları takip etmek:

WhatsApp’ı açın ve Ayarlar menüsüne gidin. (iPhone’da sağ altta, Android’de sağ üst köşede üç nokta) Ayarlar menüsünde Hesap’a, ardından Gizlilik’e dokunun. Orada son görülme seçeneğini bulun. Uygulama size aralarından seçim yapabileceğiniz 4 seçenek sunar.Çevrimiçi durumunu kimsenin görmemesi için “Hiç Kimse”yi seçin.

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WhatsApp web çevrimiçi kapatma

WhatsApp Web, çevrimiçi durumunuzu gizlemenize izin vermez. Ancak WhatsApp web için çevrimdışı görünmenize yardımcı olan bazı Chrome eklentileri (uzantıları var) Örneğin; WAIncognito. Ücretsiz indirebileceğiniz bu eklenti, son görülme ve okundu bilgilerini açıp kapatmanıza yardımcı olur.

Chrome web mağazasına gidin ve WAIncognito’yu aratın. Uzantıyı tarayıcıya yükleyin. Uzantıya tıklayarak WhatsApp web giriş ekranına geldiğinizde durumun hemen yanında gizlilik simgesi göreceksiniz. Menüden “Don’t send last seen updates’i seçin.

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WhatsApp son görülme kapatma (belirli kişilere)

WhatsApp, son görülme durumunuzu belli kişilerden gizlemenize olanak tanıyan seçenek de sunar. Aşağıdaki adımları takip ederek belli kişilerden çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilirsiniz:

WhatsApp’ı açın. Ayarlar menüsünü açın. (Android’de sağ üstte üç nokta, iPhone’da sağ altta) Hesap - Gizlilik - Son Görülme yolunu izleyin. Burada “Şunlar hariç kişilerim”e dokunun. Son görülme durumunuzu görmesini istemediğiniz kişileri işaretleyin ve Bitti’ye dokunun.

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