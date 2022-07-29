Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta online olduğunu gizlemenin yolu: 4 adımda WhatsApp çevrimiçi kapatma

    WhatsApp’ta çevrimiçi olduğunu gizlemenin yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. WhatsApp’ta çevrimiçi görünmemek, çevrimiçi özelliğini kapatmak için yapmanız gerekenlerini adım adım anlatıyoruz.
    Oy Ver

    whatsapp çevrimiçi durum gizleme

    WhatsApp, telefonumuzda sıklıkla kullandığımız uygulamaların başında geliyor. Arkadaşlarımızla sohbet etmek, iş arkadaşlarımıza acil bir belge göndermek veya aile üyeleriyle görüntülü konuşmak olsun, WhatsApp hayatımızda özel bir yer edindi. Platform, çevrimiçi durumu göstermek ve daha pek çok ilginç özelliğe sahip.

    Ancak WhatsApp’ta görünmez olmanız gereken zamanlar olabilir. WhatsApp kullanırken çevrimiçi olduğunuzu gizlemeniz veya yalnızca çevrimdışı görünmeniz gereken zamanlar olabilir. Ya da sadece son görülmeyi kapatmak istiyor olabilirsiniz.

    Kişilerinizden gelen bir mesajı açtığınız anda WhatsApp sizi çevrimiçi duruma getirir ve WhatsApp’ı kapattığınızda son görülme zamanı profilinize yansır. Uygulamayı her kullandığınızda kişileriniz sizin sohbet için uygun olduğunuzu düşünüp mesaj yağmuruna tutabilir, meşgul edebilir. Bu durumda en iyi çözüm çevrimiçi oluşunuzu gizlemek olacaktır.

    Çevrimiçi kapatma diğer bir deyişle online gizleme WhatsApp web ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor, dolayısıyla ekstra bir uygulama yüklemeniz gerekmiyor. Bu uyarıyı yapmakta da fayda var çünkü internette WhatsApp çevrimiçi gizleme uygulamaları dolanıyor ve bu tür uygulamalara hiç ihtiyacınız yok.

    WhatsApp çevrimiçi gizleme (mobil)

    Aşağıdaki kolay adımları izleyerek çevrimiçi durumunuzu kolayca gizleyebilir veya WhatsApp’ta çevrimdışı görünebilirsiniz. Mesajlaşma uygulaması, hem Android hem de iPhone’da online durum özelliğini gizleme seçeneği sunuyor. Tek yapmanız gereken şu adımları takip etmek:

    1. WhatsApp’ı açın ve Ayarlar menüsüne gidin. (iPhone’da sağ altta, Android’de sağ üst köşede üç nokta)
    2. Ayarlar menüsünde Hesap’a, ardından Gizlilik’e dokunun.
    3. Orada son görülme seçeneğini bulun.
    4. Uygulama size aralarından seçim yapabileceğiniz 4 seçenek sunar.Çevrimiçi durumunu kimsenin görmemesi için “Hiç Kimse”yi seçin.

    whatsapp çevrimiçi kapatma
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp web çevrimiçi kapatma

    WhatsApp Web, çevrimiçi durumunuzu gizlemenize izin vermez. Ancak WhatsApp web için çevrimdışı görünmenize yardımcı olan bazı Chrome eklentileri (uzantıları var) Örneğin; WAIncognito. Ücretsiz indirebileceğiniz bu eklenti, son görülme ve okundu bilgilerini açıp kapatmanıza yardımcı olur.

    1. Chrome web mağazasına gidin ve WAIncognito’yu aratın.
    2. Uzantıyı tarayıcıya yükleyin.
    3. Uzantıya tıklayarak WhatsApp web giriş ekranına geldiğinizde durumun hemen yanında gizlilik simgesi göreceksiniz.
    4. Menüden “Don’t send last seen updates’i seçin.

    whatsapp web çevrimiçi kapatma
    Tam Boyutta Gör

    WhatsApp son görülme kapatma (belirli kişilere)

    WhatsApp, son görülme durumunuzu belli kişilerden gizlemenize olanak tanıyan seçenek de sunar. Aşağıdaki adımları takip ederek belli kişilerden çevrimiçi olduğunuzu gizleyebilirsiniz:

    1. WhatsApp’ı açın.
    2. Ayarlar menüsünü açın. (Android’de sağ üstte üç nokta, iPhone’da sağ altta)
    3. Hesap - Gizlilik - Son Görülme yolunu izleyin. Burada “Şunlar hariç kişilerim”e dokunun.
    4. Son görülme durumunuzu görmesini istemediğiniz kişileri işaretleyin ve Bitti’ye dokunun.

    whatsapp son görülme kapatma
    Tam Boyutta Gör

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız