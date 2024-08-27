WhatsApp Android uygulamasında okunmamış mesajlar tek seferde temizlenebilecek

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android kullanıcılarının okunmamış mesaj sayısını hızlıca temizlemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni “Tümünü okundu olarak işaretle” seçeneği, kullanıcıların uygulamayı her açtıklarında okunmamış mesaj bildirimlerini tek seferde temizlemelerine olanak tanıyacak.

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"Tümünü okundu olarak işaretle" Android'e geliyor

Android telefon kullanıcıları, ana ekranda sağ üstte üç noktaya ardından “Tümünü okundu olarak işaretle”ye dokunarak birebir ve grup sohbetlerinden mesaj bildirimlerini temizleyebilecek. Kullanıcılar, her sohbeti açmak veya okundu olarak işaretlemek yerine bu kısayolu kullanarak tüm okunmamış mesajları aynı anda temizleyebilecek.

Bu özellik WhatsApp iOS sürümünde yıllardır var, sonunda Android cihazlara geliyor. Yeni özellik, WhatsApp Android beta 2.24.18.11 sürümüyle geldi

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WhatsApp Android'de okunmamış mesajlar kolayca temizlenebilecek