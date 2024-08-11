YouTube Music, kişisel radyonuzu herkese açık olarak paylaşmanızı sağlıyor

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör YouTube Music, kendini geliştirmeye kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka teknolojisi ile mırıldandığınız veya söylediğiniz şarkıyı melodisinden analiz ederek orijinal kayıtla eşleştiren özelliği tanıtan uygulama, şimdilerde ise kişisel radyolarınız üzerinde çalışmakta.

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Artık YouTube Music'te dinlediğiniz müziklere göre sürekli güncellenen kişisel radyonuzu herkese açık paylaşmanız mümkün

YouTube Music, 2023 Nisan ayında herkese açık veya gizli olarak ayarlayabileceğiniz profiller ekledi. Şimdilerde ise uygulama dinlediğiniz son müziklere dayalı olarak sürekli güncellenen kişisel radyonuzu, herkese açık bir şekilde paylaşmanızı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde bir örnek olarak Sundar Pichai'nin Radyosu bulunmakta. Açıklama kısmında ise "Son müziklerine dayalı ve sürekli güncelleniyor. olarak tanımlanıyor." ibaresinin bulunduğu kişisel radyonuzu, bağlantı yoluyla paylaşılabilirken, diğer çalma listeleri gibi kitaplığınıza ekleme olanağı da bulunmakta.

Kişisel radyo özelliğini etkinleştirmek için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

YouTube Music'i açın. Profil simgenizden Ayarlar'ı seçin. Gizlilik kısmından Kanal Ayarları'nı seçin. Açılan pencereden "Genel istatistikleri etkinleştir" veya 'Genel kişisel radyoyu etkinleştir' seçeneğini açın.

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YouTube Music kişisel radyonuzu herkesle paylaşmanızı sağlıyor