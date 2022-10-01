Samsung, Expert RAW uygulamasını destekleyen cihazlara yenilerini ekliyor

Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Samsung'un Expert RAW uygulaması, fotoğraflarınızı iyileştirmeye yardımcı olmaktaydı. Ancak bu uygulamayı sadece bazı telefonlarda kullanıma sunan şirket, bu telefonlara yenilerini ekliyor. Bu yılın başlarında Galaxy S22 serisi ile kullanıma sunulan uygulama yeni bir güncelleme ile Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2'ye de geliyor.
Galaxy Note 20 Ultra, S20 Ultra ve Z Fold 2'ye Expert RAW desteği geliyor
Samsung, Expert RAW'ın kullanılabilirliğini Galaxy S20 Ultra ve Note 20 Ultra dahil olmak üzere önceki nesil amiral gemisi Galaxy cihazlarına genişletme sözü vermişti. İlk zaman çizelgesi, uygulamanın 2022'nin ilk yarısına kadar 2020 amiral gemisi Galaxy telefonlarıyla uyumlu olacağı yönündeydi. Ancak doğrulama sorunları nedeniyle destek ertelense de söz verilen zaman çizelgesinden üç ay sonra Expert RAW, Samsung'un iki nesil eski premium cihazları için destekle nihayet güncellendi.
En son yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Expert RAW uygulaması Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2 ile çalışır duruma geldi. Desteklenen bu telefonlarda bile uygulama yalnızca ana kamera ve 12MP ultra geniş açı sensöründe çalışmakta. Ne yazık ki serilerin diğer telefonları Galaxy S20+, S20, Note 20 ve Z Flip 2 sistem gereksinimlerini sağlayamadığı için bu güncellemeyi alamadı.
Samsung'un yaptığı resmi duyurusunda bir Samsung topluluk moderatörü, daha yavaş AP nedeniyle bu telefonlarda görüntü işleme sürelerinin daha uzun olabileceğini belirtti. En son gelen bu güncelleme ile Samsung, Şubat 2022'de söz verdiği tüm telefonlarda Expert RAW'ı kullanılabilir hale getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum