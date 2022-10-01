Samsung, Expert RAW uygulamasını destekleyen cihazlara yenilerini ekliyor

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Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan Samsung'un Expert RAW uygulaması, fotoğraflarınızı iyileştirmeye yardımcı olmaktaydı. Ancak bu uygulamayı sadece bazı telefonlarda kullanıma sunan şirket, bu telefonlara yenilerini ekliyor. Bu yılın başlarında Galaxy S22 serisi ile kullanıma sunulan uygulama yeni bir güncelleme ile Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2'ye de geliyor.

Galaxy Note 20 Ultra, S20 Ultra ve Z Fold 2'ye Expert RAW desteği geliyor

Samsung, Expert RAW'ın kullanılabilirliğini Galaxy S20 Ultra ve Note 20 Ultra dahil olmak üzere önceki nesil amiral gemisi Galaxy cihazlarına genişletme sözü vermişti. İlk zaman çizelgesi, uygulamanın 2022'nin ilk yarısına kadar 2020 amiral gemisi Galaxy telefonlarıyla uyumlu olacağı yönündeydi. Ancak doğrulama sorunları nedeniyle destek ertelense de söz verilen zaman çizelgesinden üç ay sonra Expert RAW, Samsung'un iki nesil eski premium cihazları için destekle nihayet güncellendi.

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En son yayınlanan bu güncelleme ile birlikte Expert RAW uygulaması Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra ve Galaxy Z Fold 2 ile çalışır duruma geldi. Desteklenen bu telefonlarda bile uygulama yalnızca ana kamera ve 12MP ultra geniş açı sensöründe çalışmakta. Ne yazık ki serilerin diğer telefonları Galaxy S20+, S20, Note 20 ve Z Flip 2 sistem gereksinimlerini sağlayamadığı için bu güncellemeyi alamadı.

Samsung'un yaptığı resmi duyurusunda bir Samsung topluluk moderatörü, daha yavaş AP nedeniyle bu telefonlarda görüntü işleme sürelerinin daha uzun olabileceğini belirtti. En son gelen bu güncelleme ile Samsung, Şubat 2022'de söz verdiği tüm telefonlarda Expert RAW'ı kullanılabilir hale getirdi.

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Expert RAW uygulamasını destekleyen cihazlara yenileri ekleniyor