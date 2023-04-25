Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 13 Ultra'nın 3 bin TL'lik kamera kiti karaborsaya düştü

    Xiaomi 13 Ultra'nın kamera aksesuarı Çin'de karaborsacıların eline düştü. Telefonu taşınabilir bir fotoğraf makinesine dönüştüren aksesuar, şaşırtıcı rakamlara satılıyor.
    1
    Xiaomi 13 Ultra'nın 3 bin TL'lik kamera kiti karaborsaya düştü Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız haftalarda yeni telefonları Xiaomi 13, 13 Pro ve Xiaomi 13 Ultra'yı tanıtan Xiaomi, amiral gemisi rekabetinde ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda özellikle kamera tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi 13 Ultra, şimdi şaşırtıcı bir haberle daha gündeme geldi. An itibariyle Çin’de satışa sunulan akıllı telefonun kamera aksesuarı, karaborsacıların eline düştü.

    Xiaomi 13 Ultra'nın kamera kiti karaborsaya düştü

    Bilmeyenler için geçtiğimiz hafta düzenlenen lansman etkinliğinde Xiaomi 13 Ultra, cihazı cepte taşınabilir bir fotoğraf makinesine dönüştüren 144 dolarlık kamera aksesuarı ile tanıtıldı. Ancak yalnızca resmi kanallar üzeriden satışa sunulan bu aksesuar, karaborsacılar için yeni bir fırsata dönüşmüş durumda.

    MyDrivers'a göre 144 dolarlık aksesuar kiti, an itibariyle Çin'in ikinci el platformlarında 216 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satılıyor. Kısaca aksesuara ulaşmak isteyen kullanıcılar, yüzde 50'ye kadar daha yüksek bir ücret ödemek zorunda. Xiaomi ise bu konuda henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.

    Xiaomi 13 Ultra'nın 3 bin TL'lik kamera kiti karaborsaya düştü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 Ultra’da ise herhangi bir tedarik sıkıntısı yaşanmadığını belirtelim. Bu durum, söz konusu kitin düşük adetlerde üretilmiş olabileceğini gösteriyor. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    limitsiz redli ticarete atılmak istiyorum ne satabilirim asal yoklama başvurusu iptal edilir mi merak uyandıran sunum konuları manyetolu çakmak tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız