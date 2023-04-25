Xiaomi 13 Ultra'nın 3 bin TL'lik kamera kiti karaborsaya düştü

Xiaomi 13 Ultra'nın kamera kiti karaborsaya düştü
Bilmeyenler için geçtiğimiz hafta düzenlenen lansman etkinliğinde Xiaomi 13 Ultra, cihazı cepte taşınabilir bir fotoğraf makinesine dönüştüren 144 dolarlık kamera aksesuarı ile tanıtıldı. Ancak yalnızca resmi kanallar üzeriden satışa sunulan bu aksesuar, karaborsacılar için yeni bir fırsata dönüşmüş durumda.
MyDrivers'a göre 144 dolarlık aksesuar kiti, an itibariyle Çin'in ikinci el platformlarında 216 dolara kadar ulaşan fiyatlarla satılıyor. Kısaca aksesuara ulaşmak isteyen kullanıcılar, yüzde 50'ye kadar daha yüksek bir ücret ödemek zorunda. Xiaomi ise bu konuda henüz resmi bir açıklama paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)